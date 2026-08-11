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Shakira: Το μήνυμα για τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία

shakira
clock 10:00 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο πλευρό των συμπατριωτών της βρίσκεται η Shakira, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Κολομβία, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Η τραγουδίστρια έστειλε  δημόσια τη συμπαράστασή της στις οικογένειες που βιώνουν ώρες αγωνίας. 

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και στις οικογένειες που βιώνουν στιγμές αγωνίας. Σε στιγμές όπως αυτές, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε να ενωνόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου. Ας αγκαλιαστούμε σφιχτά και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό», έγραψε χαρακτηριστικά.

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