Shakira: Το μήνυμα για τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία

Στο πλευρό των συμπατριωτών της βρίσκεται η Shakira, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Κολομβία, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Η τραγουδίστρια έστειλε δημόσια τη συμπαράστασή της στις οικογένειες που βιώνουν ώρες αγωνίας.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και στις οικογένειες που βιώνουν στιγμές αγωνίας. Σε στιγμές όπως αυτές, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε να ενωνόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου. Ας αγκαλιαστούμε σφιχτά και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.







En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

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