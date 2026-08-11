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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με πιπεριές και μουστάρδα στο τηγάνι

μπρόκολο, κοτόπουλο
clock 10:07 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

500 γρ. φιλέτο κοτόπουλο, κομμένο σε λωρίδες

2 πιπεριές, κομμένες σε λεπτές λωρίδες

1 κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες

2 κ. σ. ελαιόλαδο

1 κ. σ. μουστάρδα

Χυμό από 1/2 λεμόνι

1/2 κ. γλ. πάπρικα

Αλάτι, πιπέρι

Λίγη ρίγανη ή θυμάρι



Εκτέλεση

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρετε το κοτόπουλο για 5- 6 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.

Προσθέστε το κρεμμύδι και τις πιπεριές και συνεχίζετε το μαγείρεμα για ακόμη 6- 7 λεπτά.

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύετε τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού, την πάπρικα και 2- 3 κουταλιές νερό.

Ρίχνετε το μείγμα στο τηγάνι, αλατοπιπερώνετε και προσθέτετε λίγη ρίγανη ή θυμάρι.

Μαγειρεύετε για 3- 4 λεπτά ακόμη, μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα.

Πηγή: newsbeast.gr

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Κρεμμύδι Ελαιολαδο Μουστάρδα
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