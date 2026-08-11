Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με πιπεριές και μουστάρδα στο τηγάνι

Υλικά



500 γρ. φιλέτο κοτόπουλο, κομμένο σε λωρίδες



2 πιπεριές, κομμένες σε λεπτές λωρίδες



1 κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες



2 κ. σ. ελαιόλαδο



1 κ. σ. μουστάρδα



Χυμό από 1/2 λεμόνι



1/2 κ. γλ. πάπρικα



Αλάτι, πιπέρι



Λίγη ρίγανη ή θυμάρι







Εκτέλεση



Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρετε το κοτόπουλο για 5- 6 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.



Προσθέστε το κρεμμύδι και τις πιπεριές και συνεχίζετε το μαγείρεμα για ακόμη 6- 7 λεπτά.



Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύετε τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού, την πάπρικα και 2- 3 κουταλιές νερό.



Ρίχνετε το μείγμα στο τηγάνι, αλατοπιπερώνετε και προσθέτετε λίγη ρίγανη ή θυμάρι.



Μαγειρεύετε για 3- 4 λεπτά ακόμη, μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα.

Πηγή: newsbeast.gr

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