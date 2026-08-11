Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με πιπεριές και μουστάρδα στο τηγάνι

Υλικά
500 γρ. φιλέτο κοτόπουλο, κομμένο σε λωρίδες
2 πιπεριές, κομμένες σε λεπτές λωρίδες
1 κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
2 κ. σ. ελαιόλαδο
1 κ. σ. μουστάρδα
Χυμό από 1/2 λεμόνι
1/2 κ. γλ. πάπρικα
Αλάτι, πιπέρι
Λίγη ρίγανη ή θυμάρι
Εκτέλεση
Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρετε το κοτόπουλο για 5- 6 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.
Προσθέστε το κρεμμύδι και τις πιπεριές και συνεχίζετε το μαγείρεμα για ακόμη 6- 7 λεπτά.
Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύετε τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού, την πάπρικα και 2- 3 κουταλιές νερό.
Ρίχνετε το μείγμα στο τηγάνι, αλατοπιπερώνετε και προσθέτετε λίγη ρίγανη ή θυμάρι.
Μαγειρεύετε για 3- 4 λεπτά ακόμη, μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα.
Πηγή: newsbeast.gr
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