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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Αλέξης Τσίπρας: Η ΕΛ.ΑΣ. στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα

αλέξης τσίπρας
clock 10:54 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πεποίθηση του ότι η ΕΛ.Α.Σ μπορεί στις δεύτερες εκλογές να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει τις εκλογές, εκφράζει στο σημερινό, δεύτερο μέρος της συνέντευξης του στο in.gr και την δημοσιογράφο Ελένη Στεργίου, ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρει, «είναι μεγάλες πιθανότητες η ΕΛ.Α.Σ στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα» κάνοντας λόγο «δεύτερη κάλπη της ανατροπής».

«Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Έχεις αυτή τη στιγμή ένα εβδομήντα τοις εκατό όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν, θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο», τονίζει

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα το κόμμα του είναι έτοιμο για όποτε στηθούν κάλπες. «Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι στα σκαριά το 80% του ψηφοδελτίου μας είναι έτοιμο. Δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα, γιατί αυτό θα αποτελεί δική μας πολιτική επιλογή: το πότε θα ανακοινώσουμε».

Απαντώντας στη σφοδρή κριτική που δέχεται από το ΠαΣοΚ, την αποδίδει σε προσωπική στοχοποίηση όσων θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ.

«Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠαΣοΚ, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό κατά την άποψή μου θα είναι μια αρνητική εξέλιξη για τον τόπο» επισημαίνει.

Σε ό,τι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του δεσμεύθηκε για δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του κόμματος. «Δεν έχουμε πραγματικά να κρύψουμε τίποτα» τονίζει ο κ. Τσίπρας και προειδοποιεί τους επικριτές του ότι «θα εκτεθούν».

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Αλέξης Τσίπρας
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