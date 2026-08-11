Ηράκλειο: Εκπτώσεις έως και 50% - Προβληματίζουν τουρίστες και ενοίκια

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου, με τα ποσοστά, μάλιστα, να έχουν αυξηθεί μετά τις 10 Αυγούστου, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και το 50%. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η εμπορική κίνηση εμφανίζει σημάδια κάμψης σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, ενώ οι τουρίστες εξακολουθούν να μην στηρίζουν ουσιαστικά την τοπική αγορά.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου I. Παπαδάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μενέλαος Σκουλούδης, περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί στην αγορά, επισημαίνοντας ότι οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά, με την κίνηση να έχει ουσιαστικά αρχίσει ήδη πριν από την επίσημη έναρξή τους.

Όπως ανέφερε, η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα μέχρι τις αρχές Αυγούστου, ωστόσο πλέον καταγράφεται υποχώρηση της κίνησης, καθώς η εικόνα δεν είναι αντίστοιχη με εκείνη που επικρατούσε στα τέλη Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, πάντως, οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που έχουν αρχίσει να κάνουν οι επιχειρήσεις.

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Μετά τις 10 Αυγούστου, τα ποσοστά των εκπτώσεων έχουν αυξηθεί, φτάνοντας έως και το 50%. Σύμφωνα με τον κ. Σκουλούδη, οι αγορές που θα γίνουν αυτή την περίοδο μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα συμφέρουσες για τους καταναλωτές, καθώς πρόκειται για προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και τον Νοέμβριο. Έτσι, όσοι πραγματοποιήσουν αγορές τώρα μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικό οικονομικό όφελος.

Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση, η εικόνα που μεταφέρεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την αγορά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου σημείωσε ότι για ακόμη μία χρονιά οι τουρίστες δεν πραγματοποιούν σημαντικές αγορές από τα καταστήματα της πόλης, με την κατάσταση, όπως είπε χαρακτηριστικά, να γίνεται «κάθε χρόνο και χειρότερα».

Προσβασιμότητα

Ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα για την εμπορική αγορά του Ηρακλείου παραμένει η προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης. Ο Μενέλαος Σκουλούδης τόνισε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος πιέζει για την εξεύρεση λύσεων, υπογραμμίζοντας ότι το Ηράκλειο δεν έχει δομηθεί με τρόπο που να διευκολύνει τη σημερινή λειτουργία της πόλης και ότι οι διαθέσιμοι χώροι είναι περιορισμένοι. το πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει καταθέσει πρόταση προς τον Δήμο Ηρακλείου για την ενοικίαση δημόσιων χώρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης.

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Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στο κέντρο και κατ’ επέκταση να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα των εμπορικών καταστημάτων.

«Τα ενοίκια έχουν πιάσει ταβάνι»

Ιδιαίτερα έντονος είναι, όμως, ο προβληματισμός των εμπόρων και για την εκτόξευση των επαγγελματικών ενοικίων στο κέντρο του Ηρακλείου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, σε αρκετές περιπτώσεις τα ενοίκια έχουν αυξηθεί έως και 50%, δημιουργώντας ένα ολοένα μεγαλύτερο βάρος για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, όπως η οδός Ίδης, η 1821, η Εβανς και η Αβέρωφ, όπου, σύμφωνα με τον κ. Σκουλούδη, οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων έχουν φτάσει στα ύψη.

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(Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μενέλαος Σκουλούδης)

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι η περίπτωση καταστήματος μόλις 35 τετραγωνικών μέτρων, για το οποίο έχει καταγραφεί μίσθωμα περίπου 2.000 ευρώ τον μήνα. Το κόστος αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κέντρου, καθώς οι επαγγελματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τη συγκρατημένη κατανάλωση και την περιορισμένη αγοραστική συμμετοχή των τουριστών.

Η εικόνα που περιγράφει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου αποτυπώνει έτσι τη διπλή πραγματικότητα της αγοράς: από τη μία πλευρά, οι καταναλωτές βρίσκουν αυτή την περίοδο εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50%, από την άλλη, όμως, οι ίδιοι οι έμποροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα ακριβότερο κόστος λειτουργίας, με τα επαγγελματικά ενοίκια στο κέντρο να αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

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