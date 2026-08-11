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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

60άρηδες σε έξαψη: "Έκλεψαν" τη ζωή των 20άρηδων και... την γλεντούν καλύτερα!

60άρηδες
clock 12:07 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ξεχάστε τις γιαγιάδες με τα πλεκτά και τους παππούδες στο καφενείο. Αυτές οι εικόνες ανήκουν στο παρελθόν. Οι σημερινοί 60ρηδες δεν κάθονται στο σπίτι.Αντίθετα, ζουν την καλύτερη φάση της ζωής τους με ορμή, πάθος και γεμάτα προγράμματα.

Γυμναστική, pilates και… action!

Αν περάσετε έξω από ένα γυμναστήριο το πρωί, οι 60ρηδες είναι εκεί. Κάνουν yoga, pilates, personal training, τρέχουν σε μαραθωνίους και κάνουν πεζοπορίες στο βουνό. Η άσκηση γι' αυτούς δεν είναι αγγαρεία. Είναι το μυστικό για να έχουν την ενέργεια που χρειάζονται για όλα τα υπόλοιπα.

Έρωτας με την πρώτη (ή τη δεύτερη) ματιά - Ποιος είπε ότι το φλερτ έχει ηλικία;

ερωτας 3η ηλικια

Οι 60ρηδες ερωτεύονται, απογοητεύονται, ξαναερωτεύονται και δεν φοβούνται να κάνουν μια νέα αρχή. Χρησιμοποιούν τα social media και τις εφαρμογές γνωριμιών με την άνεση 20ρηδων.

εξηνταρηδες χορος

Βγαίνουν ραντεβού, πάνε για ποτό και ζουν τον έρωτα χωρίς τα ταμπού του παρελθόντος.

Όνειρα χωρίς ημερομηνία λήξης

Η σύνταξη δεν σημαίνει το τέλος της δράσης. Σημαίνει την αρχή της ελευθερίας.Μαθαίνουν ξένες γλώσσες και φωτογραφία.

εξηνταρηδες μελετη

Σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο αυτό που πάντα ήθελαν.Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο με ένα backpack στην πλάτη.

skaki

Οι σημερινοί 60ρηδες αποδεικνύουν καθημερινά ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός στο διαβατήριο. Η ζωή δεν σταματά. Τώρα ξεκινά το καλύτερο πάρτι!

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