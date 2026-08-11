Ηράκλειο: Προχωρούν τα έργα οδικής ασφάλειας στη Λεωφόρο Ικάρου

Στα έργα ασφαλτόστρωσης στην Λ. Ικάρου, από τη συμβολή της με την Λ. Στέλιου Καζαντζίδη μέχρι την οδό Μαυσώλου, βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 11/8 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρο Τσουλφά και την επιβλέπουσα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Πέπη Βαλίρη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είδε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο βόρειο τμήμα της Λεωφόρου και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στο νότιο τμήμα, με την επίστρωση της πρώτης από τις τρεις συνολικά στρώσεις ασφάλτου που θα γίνουν. Αξίζει να τονιστεί ότι όλες οι εργασίες γίνονται χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία στη Λ. Ικάρου, με την κίνηση και στα δυο ρεύματα να διεξάγεται κανονικά.

Παράλληλα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με περίοικους οι οποίοι, μεταξύ άλλων, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους γι’ αυτή την παρέμβαση σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, που εξυπηρετεί καθημερινά πολλές εκατοντάδες διερχομένων.

Αντίστοιχα έργα ασφαλτόστρωσης στη 3η Δημοτική Κοινότητα στην οδό Νάθενα, από τη συμβολή της με την Λ. Κνωσσού μέχρι την οδό Ερμή, ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 10/8.

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