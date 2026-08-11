Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,55 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου

Στα 3,55 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, με τα νοσοκομεία να βάζουν το μεγαλύτερο «ψαλίδι» στα χρέη τους.

Όπως αποδεικνύεται το Δημόσιο εξακολουθεί να συσσωρεύει φέσια. Οι καθυστερήσεις πληρωμών προς προμηθευτές πλήττει την αγορά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον Ιούνιο τα κρατικά «φέσια» ανήλθαν σε 2,762 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 237 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 2,999 δισ. ευρώ.

Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,305 δισ. ευρώ σε προμηθευτές

Σε επίπεδο εξαμήνου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εμφανίζονται αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Αν ληφθούν υπόψη και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 788 εκατ. ευρώ, οι οποίες μέσα σε έναν μήνα «φούσκωσαν» κατά 69 εκατ. ευρώ, τότε το Δημόσιο φτάνει να χρωστά σε προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους συνολικά 3,55 δισ. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τον Ιούνιο στα 788 εκατ. ευρώ

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο αντίστοιχος λογαριασμός ανερχόταν σε 3,299 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κρατικά φέσια «φούσκωσαν» κατά 251 εκατ. ευρώ.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Τον Ιούνιο, η ακτινογραφία των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες δείχνει τα εξής:

Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,305 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό το οποίο είναι μικρότερο κατά 214 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2026 όταν είχαν ανέλθει σε 1,519 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2025 η μείωση ανέρχεται σε 92 εκατ. ευρώ.



Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν στα 715 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 49 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2025. Οι εκκρεμότητες σχετίζονται κυρίως με καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων.



Οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 12 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2026 αλλά αυξημένες κατά 153 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.



Αύξηση κατά 7 εκατ. ευρώ σημείωσαν μέσα σε ένα μήνα τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου τα οποία ανήλθαν σε 243 εκατ. ευρώ από 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2026. Ωστόσο μέσα σε 6 μήνες «φούσκωσαν» κατά 35 εκατ. ευρώ.



Τα υπουργεία οφείλουν συνολικά 175 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 64 εκατ. ευρώ προέρχονται από οφειλές προς ιδιώτες που έχει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 66 εκατ. ευρώ από οφειλές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μέσα σε έναν μήνα αυξήθηκαν κατά 69 εκατ. ευρώ και έφτασαν τον Ιούνιο στα 788 εκατ. ευρώ, από 719 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

Από το συνολικό ποσό των 788 εκατ. ευρώ, τα 203 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, τα 467 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, τα 109 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και τα 8 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

Οι επιστροφές φόρων που παραμένουν σε αναμονή για περισσότερες από 90 ημέρες και ανέρχονται σε 234 εκατ. ευρώ.

Εκ των οποίων 149 εκατ. ευρώ δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους δικαιούχους λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή επειδή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογούμενους. Τα υπόλοιπα 554 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

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