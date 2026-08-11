Αργεντινή: Αθλητής του kitesurfing πνίγηκε ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια του 32χρονου αθλητή του kitesurfing, Φερνάντο Χαβιέρ Κάπι, στη λιμνοθάλασσα Σετουμπάλ, στην περιοχή της Σάντα Φε στην Αργεντινή. Ο έμπειρος αθλητής έχασε τη ζωή του από πνιγμό, όταν κατά τη διάρκεια ενός άλματος έπεσε με δύναμη στο νερό και δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί.

Η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τη σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στο σημείο. Στα πλάνα διακρίνεται ο Κάπι να πραγματοποιεί άλμα αρκετών μέτρων πάνω από την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας, την ώρα που οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς. Αμέσως μετά την πτώση του στο νερό, φαίνεται να προσπαθεί να παραμείνει στην επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα δείχνει να έχει παγιδευτεί στο σημείο όπου κατέληξε.

"Tremendo"







Porque una chica filmó la muerte de su novio kitesurfista en Santa Fe.







Fernando Cappi murió mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, en Santa Fe.







Su novia lo grababa desde la orilla y registró el momento del accidente. La autopsia confirmó que murió por… pic.twitter.com/um3oaIgGZF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 10, 2026

Ο 32χρονος μάλιστα διατηρούσε τη δική του σχολή για το άθλημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατός του προκλήθηκε από ασφυξία λόγω πνιγμού. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν την ύπαρξη τραυμάτων στο σώμα του.

Μετά το δυστύχημα ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του. Κατά τις πρώτες ώρες, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν ορισμένα κομμάτια του εξοπλισμού του, χωρίς όμως να βρουν τον ίδιο τον αθλητή.

Η αναζήτηση συνεχίστηκε μέχρι την επόμενη ημέρα, όταν οι διασώστες εντόπισαν ένα πτώμα να επιπλέει σε κανάλι, μπροστά από έναν ναυτικό όμιλο. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για τον 32χρονο Φερνάντο Χαβιέρ Κάπι, μία ημέρα μετά το τελευταίο και μοιραίο άλμα του.

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