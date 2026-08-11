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ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Αθλητής του kitesurfing πνίγηκε ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του (βίντεο)

kitesurfing
clock 11:53 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια του 32χρονου αθλητή του kitesurfing, Φερνάντο Χαβιέρ Κάπι, στη λιμνοθάλασσα Σετουμπάλ, στην περιοχή της Σάντα Φε στην Αργεντινή. Ο έμπειρος αθλητής έχασε τη ζωή του από πνιγμό, όταν κατά τη διάρκεια ενός άλματος έπεσε με δύναμη στο νερό και δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί.

Η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του 

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τη σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στο σημείο. Στα πλάνα διακρίνεται ο Κάπι να πραγματοποιεί άλμα αρκετών μέτρων πάνω από την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας, την ώρα που οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς. Αμέσως μετά την πτώση του στο νερό, φαίνεται να προσπαθεί να παραμείνει στην επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα δείχνει να έχει παγιδευτεί στο σημείο όπου κατέληξε.

Ο 32χρονος μάλιστα διατηρούσε τη δική του σχολή για το άθλημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατός του προκλήθηκε από ασφυξία λόγω πνιγμού. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν την ύπαρξη τραυμάτων στο σώμα του.

Μετά το δυστύχημα ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του. Κατά τις πρώτες ώρες, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν ορισμένα κομμάτια του εξοπλισμού του, χωρίς όμως να βρουν τον ίδιο τον αθλητή.

Η αναζήτηση συνεχίστηκε μέχρι την επόμενη ημέρα, όταν οι διασώστες εντόπισαν ένα πτώμα να επιπλέει σε κανάλι, μπροστά από έναν ναυτικό όμιλο. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για τον 32χρονο Φερνάντο Χαβιέρ Κάπι, μία ημέρα μετά το τελευταίο και μοιραίο άλμα του.

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