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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ παραδέχτηκε ότι άρχισε ξανά να πίνει έπειτα από επτά χρόνια αποχής από το αλκοόλ

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clock 12:00 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έκπληξη προκάλεσε σε καλεσμένους στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτστη Νέα Υόρκη η παρουσία του Μπράντ Πιτ με ποτό στο χέρι, λίγο πριν ο ίδιος παραδεχτεί δημόσια ότι δεν βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποχή από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six ο πρωταγωνιστής του «Ocean’s Eleven» εθεάθη να πίνει στη λαμπερή τελετή.

Η εικόνα του προκάλεσε εντύπωση, καθώς ο Μπραντ Πιτ είχε μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την απόφασή του να σταματήσει το αλκοόλ.

Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε να αρχίσει ξανά να πίνει, έπειτα από επτά χρόνια αποχής.

 «Ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια και μετά άρχισα ξανά να πίνω», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι πλέον προσπαθεί να το κάνει με πολύ μεγαλύτερο έλεγχο

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Μπραντ Πιτ Αλκοολ
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