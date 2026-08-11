Κολομβία: Εφιαλτικές ώρες στα συντρίμμια – Αυξάνονται οι νεκροί, συγκλονιστική διάσωση μητέρας και βρέφους

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, έχοντας αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία, με νεότερο ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Αυξάνονται οι νεκροί

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 132 (...) και καταμετρούμε πάνω από 570 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Asocapitales, οργάνωση την οποία ίδρυσαν οι κυριότερες πόλεις της Κολομβίας προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους για διάφορα ζητήματα.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που ανακοινώθηκε από τον νέο πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, έκανε λόγο για 111 νεκρούς και 87 τραυματίες χθες βράδυ, μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε το πρωί την Τσοκό, φτωχή νομαρχία στα παράλια της Κολομβίας στον Ειρηνικό ωκεανό.

🇨🇴Tragedy at the University Hospital in Cali, Colombia, during yesterday morning's devastating earthquake. Few doctors managed to escape before the hospital collapsed, with the other doctors and patients trapped under the rubble.pic.twitter.com/umr2VAbRSX pic.twitter.com/h7YbLFkEz0 — Real News (@DrNeculai) August 11, 2026

Η δραματική διάσωση μιας μητέρας με το έξι μηνών βρέφος της στο Κάλι

Μια συγκινητική σκηνή που καταγράφηκε στο Κάλι έγινε σύμβολο ελπίδας. Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε κι έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «έπιασε» τη στιγμή που σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος έξι μηνών, το οποίο είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε. Μαζί του είχε εγκλωβιστεί και η μητέρα του, η οποία προσπαθούσε να το προστατεύσει μέσα στα συντρίμμια. Οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη μέσα στα χαλάσματα του κτιρίου, όταν οι διασώστες εντόπισαν σημάδια ζωής.

Debajo de los escombros hay esperanza de vida







Una mujer y su bebé de seis meses de nacido fueron rescatados en Cali después de quedar en medio de los escombros tras el terremoto de 7.4 grados.







El rescate lo hicieron voluntarios que ayudaron al escuchar voces de auxilio de la… pic.twitter.com/UFrkL76nnC — ZonaCero (@zonacero) August 10, 2026

Έλληνας κάτοικος Κολομβίας: «Η θερμοκρασία ανέβηκε απότομα και αμέσως έγινε ο σεισμός»

Σοκάρουν τα όσα λέει Έλληνας κάτοικος της Κολομβίας αναφορικά με τον φονικό σεισμό ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά πως ανέβηκε η θερμοκρασία και έπειτα ξεκίνησε η δόνηση.

Το MEGA συνομίλησε με Έλληνες κατοίκους στην Κολομβία και περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τι ακριβώς συνέβη, πώς ένιωσαν αυτό το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου.

«Τώρα είναι τρείς το μεσημέρι πλέον. 7:30 νιώσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δυνατό κούνημα, το μεγαλύτερο που έχουμε ζήσει δυστυχώς εδώ στην Κολομβία τα τελευταία δεκατρία χρόνια που ζω εδώ. Εδώ η περιοχή της Μπογκοτά ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές, σχεδόν καθόλου ζημιές και ευτυχώς καθόλου θύματα ή τραυματισμοί. Αλλά δυστυχώς στην πόλη του Κάλι, στην πόλη της Περέιρα και άλλες, όπως και στο Κιμπτό όπου ήταν και το επίκεντρο του σεισμού στα δυτικά της χώρας, στα παράλια του Ειρηνικού.

Εκεί δυστυχώς έχουμε αρκετά θύματα και μακάρι ο Θεός να μη θέλει να μην έχουμε παραπάνω εγκλωβισμένους. Στα έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταρρεύσει πάνω από είκοσι, εικοσιπέντε κτήρια τουλάχιστον στο Κάλι. Από τις τελευταίες πληροφορίες που ακούμε εδώ στην Κολομβία και ελπίζω πραγματικά να μην, να ήταν αυτός ο σεισμός ο μεγάλος, γιατί πραγματικά σας λέω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο», είπε αρχικά Έλληνας κάτοικος.

Και συνέχισε: «Ξυπνήσαμε από το σεισμό, κοιμόμασταν ήταν 7:30 το πρωί. Ξυπνήσαμε άρον άρον, κατεβήκαμε κάτω όλοι. Χτυπήσαν πάρα πολλές σειρήνες σε όλη την πόλη. Όχι, ευτυχώς χωρίς πανικό, αλλά με πολύ μεγάλη ανησυχία γι’ αυτό που ζήσαμε, γιατί ήταν πραγματικά τρομακτικό το χτύπημα. Ήταν πολύ δυνατό, δηλαδή δεν έχουμε ζήσει εμείς και από Θεσσαλονίκη παλιότερα με σεισμούς αλλά όχι τόσο κάτι τόσο πολύ δυνατό. Ελπίζουμε να ήταν αυτό το μεγάλο το χτύπημα και να μη γίνει κάτι παραπάνω. Είμαστε καλά δόξα τω Θεώ ή τουλάχιστον όσοι Έλληνες είμαστε εδώ στην Μπογκοτά. Είμαστε καλά και ελπίζουμε να μην υπάρχουν τόσο το δυνατόν λιγότερα θύματα και να ήταν αυτό το τελευταίο».

Ο κ. Χριστόπουλος, κάτοικος Κολομβίας ανέφερε: «Έχουν κλείσει αεροδρόμια. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή γιατί έχουν γίνει πάνω από δεκαπέντε μετασεισμοί μέχρι τώρα. Η γη συνεχίζει να τρέμει. Αυτό που παρατήρησα εγώ και μου έχει μείνει ως προσωπική εμπειρία είναι ότι πριν το σεισμό η θερμοκρασία εδώ ένιωσα ότι ανέβηκε απότομα και αμέσως έγινε αυτός ο μεγασεισμός».

Φωτογραφία: AP Photo/Santiago Saldarriaga

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