Δήμος Ηρακλείου: Σύσταση σε ιδιώτη για την "εξαφανισμένη" πινακίδα του Βενιζελείου

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Σε επίσημη σύσταση προς ιδιώτη προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου, ζητώντας την άμεση κοπή και απομάκρυνση της πυκνής βλάστησης που έχει καλύψει πλήρως την κεντρική πληροφοριακή πινακίδα προς το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από το ekriti.gr.

Δεδομένου ότι τα φυτά βρίσκονται εντός ιδιωτικής περιουσίας, η δημοτική αρχή εξάντλησε το πρώτο προβλεπόμενο διοικητικό βήμα, καλώντας τον ιδιοκτήτη να αναλάβει τις ευθύνες του πριν την επιβολή προστίμων και να απομακρύνει τις ζαρτινιέρες με τα φυτά που κόβουν στην κυριολεξία την ορατότητα.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι απλά γραφειοκρατικό, αλλά αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα για την οδική ασφάλεια της πόλης.

Καθημερινά, εκατοντάδες οδηγοί, κάτοικοι και ανυποψίαστοι επισκέπτες του Ηρακλείου έρχονται αντιμέτωποι με ένα άκρως επικίνδυνο «τυφλό» σημείο.

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Η σήμανση που καθοδηγεί τους πολίτες προς το νοσηλευτικό ίδρυμα έχει κυριολεκτικά «θαφτεί» κάτω από τα ανεξέλεγκτα κλαδιά, με αποτέλεσμα να είναι εντελώς αόρατη από τον δρόμο.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία και αγανάκτηση, καθώς δεν αφορά μια απλή τροχονομική παράβαση, αλλά την άμεση παρεμπόδιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οδηγοί που μεταφέρουν ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά ακόμη και οδηγοί ασθενοφόρων που δεν γνωρίζουν άριστα την περιοχή, κινδυνεύουν να χάσουν πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας την είσοδο του νοσοκομείου.

Σε καταστάσεις όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει για την ανθρώπινη ζωή, τέτοιες παραλείψεις μπορεί να αποβούν μοιραίες.

Εάν η πλευρά του ιδιώτη δεν συμμορφωθεί εντός των επόμενων ωρών, η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών πρασίνου και οδικής σήμανσης του Δήμου κρίνεται επιβεβλημένη για την αποκατάσταση της ορατότητας και την ασφάλεια των διερχομένων.

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