Χτυπούσε το παιδί της σε παραλία: Λουόμενη κατέθεσε μήνυση, στο νοσοκομείο ο 6χρονος

Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε ένα 6χρονο αγόρι το οποίο, σύμφωνα με μήνυση, το χτυπούσε η μητέρα του. Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα (10/8) σε παραλία στην Αιγιάλεια, μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων.

Σύμφωνα με μήνυση που υπέβαλε αυτόπτης μάρτυρας, η μητέρα χαστούκισε με δύναμη τον 6χρονο γιο της. Η γυναίκα που κατέθεσε τη μήνυση ανέφερε ότι αντιλήφθηκε το περιστατικό ενώ βρισκόταν στην παραλία και ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα του παιδιού. Σύμφωνα με το flamis.gr, με εντολή του εισαγγελέα, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, όπου παραμένει μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το 6χρονο αγόρι παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο, μαζί με την αδελφή του.

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