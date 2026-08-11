Διακοπές ρεύματος στη Νότια Κρήτη: Τεχνικές βλάβες ή προληπτικά μέτρα για τις πυρκαγιές;

Έντονη ανησυχία, προβληματισμό αλλά και όργιο παρασκηνιακών φημών προκαλούν στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Νότιας Κρήτης οι συνεχιζόμενες διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θερινής περιόδου.

Οι πολίτες εκφράζουν πλέον ανοιχτά την αγανάκτησή τους, καθώς οι ξαφνικές «σιωπηλές» διακοπές πλήττουν την καθημερινότητα, την οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό σε μια περίοδο αιχμής.

Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, κυκλοφορούν έντονα ψίθυροι και πληροφορίες στους τοπικούς κύκλους που θέλουν τον Διαχειριστή να προβαίνει σε εσκεμμένες, «τεχνητές» διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, το ρεύμα κόβεται προληπτικά προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφικές πυρκαγιές, εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησης του πεπαλαιωμένου δικτύου διανομής.



Με το θέμα ασχολήθηκε χθες και σήμερα το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, όπου ακροατές – εργαζόμενοι στον ΔΕΔΔΗΕ υποστήριξαν την ίδια άποψη, ότι δηλαδή οι διακοπές είναι προγραμματισμένες, προκειμένου ν’ αποφευχθούν πτώσεις καλωδίων από τον αέρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Η είδηση δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί, αφού από τον ΔΕΔΔΗΕ επιμένουν ότι επρόκειτο για βλάβη που προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης χθες σε πολλές τυριστικές κυρίως περιοχές των δήμων Βιάννου Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων στο νότο της ΠΕ ενότητας Ηρακλείου.





Μιλώντας σήμερα στο ράδιο Κρήτη και στην ίδια εκπομπή ο δημοσιογράφος Μανόλης Σπανάκης από την Βιάννο τόνισε πως η λογική πίσω από ένα τέτοιο μέτρο – να κόβεται το ρεύμα προληπτικά - είναι προφανής:

1ον Να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς από πιθανή βλάβη στο δίκτυο σε συνθήκες ισχυρών ανέμων και



2ον Ν’ αποφευχθούν οι προσαγωγές των τοπικών διευθυντών στην Δικαιοσύνη, όπως έγινε πρόσφατα στο Ρέθυμνο και στα Σφακιά για τις πυρκαγιές λόγω ελλειπούς συντήρησης του δικτύου.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης αναφέρθηκε στις συνέπειες που έχουν οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς γίνονται ο λόγος για σοβαρή ταλαιπωρία ολόκληρων περιοχών με αντίκτυπο σε θέματα υγείας και ασφάλειας των πολιτών.



Όπως είπε έθεσε το θέμα της ανεπίσημης ενημέρωσης που είχε στους βουλευτές του νομού, ζητώντας να γίνει επικοινωνία σε επίπεδο διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ για να ξεκαθαριστεί το τοπίο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί το μοναδικό αντίδοτο στην παραφιλολογία, ενώ η ανάγκη για ριζική υπογειοποίηση των καλωδίων και εκσυγχρονισμό των υποδομών στη Νότια Κρήτη παραμένει επιτακτική, ώστε να θωρακιστεί η περιοχή απέναντι στην κλιματική κρίση και τις αυξημένες απαιτήσεις του μέλλοντος.

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