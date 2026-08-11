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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup: Η κοινή συνέντευξη Τύπου Νίκολιτς - Κόντη (Live)

νικολιτσ κοντησ
clock 13:12 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το Superbet Super Cup, με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 (Τετάρτη 12 Αυγούστου, 20:00, Παγκρήτιο Στάδιο).

Η αυλαία των επίσημων εκδηλώσεων πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση ανοίγει την Τρίτη 11 Αυγούστου με την κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ομάδων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube, το Hellenic Football Family, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών της μεγάλης αναμέτρησης.

Από πλευράς ΑΕΚ θα μιλήσουν ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Πέτρο Μάνταλο, ενώ τον ΟΦΗ θα εκπροσωπήσουν στη συνέντευξη Τύπου ο Χρήστος Κόντης και ο Θανάσης Ανδρούτσος.

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Οφη ΑΕΚ
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