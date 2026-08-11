Νοσοκομείο Ιεράπετρας: Τραγικές ελλείψεις... γονατίζουν εργαζόμενους και ασθενείς

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο υπηρετούν μόλις δύο ακτινολόγοι, ένας παθολόγος, μία αναισθησιολόγος και ένας καρδιολόγος, με αποτέλεσμα βασικές κλινικές να μην μπορούν να λειτουργήσουν σε καθημερινή βάση και περιστατικά να διακομίζονται στον Άγιο Νικόλαο.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, Δημήτρης Βλασάκης, περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, τονίζοντας ότι με τη σημερινή στελέχωση ολόκληρος ο μήνας δεν μπορεί να καλυφθεί.

Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην Παθολογική Κλινική, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Βλασάκη, μπορεί να λειτουργεί μόλις για περίπου 15 ημέρες τον μήνα. Στη συνέχεια η λειτουργία της σταματά και τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας ή περαιτέρω αντιμετώπισης μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. «Πλέον το νοσοκομείο μας λειτουργεί ως διακομιστικό κέντρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των εργαζομένων, περιγράφοντας τις συνέπειες της υποστελέχωσης.

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(Ο Δημήτρης Βλασσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας)

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Καρδιολογική Κλινική, όπου υπάρχει μόλις ένας καρδιολόγος. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σημαντικούς περιορισμούς στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών, καθώς ένας μόνο γιατρός δεν είναι δυνατόν να καλύψει σε μόνιμη βάση το σύνολο των αναγκών μιας νοσοκομειακής μονάδας που εξυπηρετεί μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, από την 1η Αυγούστου έχει ξεκινήσει μια νέα μορφή συνεργασίας μεταξύ των Νοσοκομείων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας .

Στόχος της συνεργασίας είναι να υπάρξει κάλυψη των αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, με τις δύο νοσοκομειακές μονάδες να επιχειρούν να αλληλοκαλύπτονται ως προς τις διαθέσιμες ειδικότητες. Όπως εξήγησε ο κ. Βλασάκης, γίνεται προσπάθεια ώστε όλες οι απαραίτητες ειδικότητες να υπάρχουν στα δύο νοσοκομεία, ωστόσο η δυνατότητα κάλυψης δεν είναι ισόρροπη. Το Νοσοκομείο Ιεράπετραςμπορεί να καλύψει περίπου το ένα τρίτο του μήνα, ενώ για τα υπόλοιπα δύο τρίτα η κάλυψη θα προέρχεται από το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν συνυπολογιστεί ο πληθυσμός που εξυπηρετεί το Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Δεν πρόκειται μόνο για τους κατοίκους της Ιεράπετρας και των γύρω περιοχών. Στο νοσοκομείο απευθύνονται πολίτες και από όμορους δήμους και περιοχές, μεταξύ άλλων και από τον Δήμο Βιάννου. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την πλευρά των εργαζομένων, υπάρχουν περιοχές της Βιάννου που βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά στην Ιεράπετρα από ό,τι στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Για τους κατοίκους αυτών των περιοχών, το Νοσοκομείο Ιεράπετρας αποτελεί κρίσιμη υγειονομική δομή και όχι απλώς μια εναλλακτική επιλογή.

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