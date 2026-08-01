Νοσοκομείο Ιεράπετρας: Ο Δημήτρης Βλασσάκης νέος πρόεδρος των εργαζομένων

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Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ιεράπετρας, κατόπιν πρόσκλησης της πλειοψηφήσασας συμβούλου, κας Ανθής Γιανναδάκη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Βλασσάκης

Αντιπρόεδρος: Ελένη Γιανναδάκη

Γενική Γραμματέας: Ανθή Γιανναδάκη

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Ευαγγελία (Έυα) Μαρκάκη

Ταμίας: Ελένη Ροδουσάκη

Μέλος: Μαρία Γκούντοβα

Μέλος: Εμμανουήλ Βασαρμιδάκης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συνεργασίας, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ιεράπετρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να βρίσκεται σε συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία με όλους τους εργαζομένους, να διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να συμβάλλει με υπευθυνότητα και συλλογικότητα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

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