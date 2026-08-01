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ΚΡΗΤΗ

Τρόμος στην παραλία: Φίδι δάγκωσε 13χρονο αγόρι στα Χανιά - Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

φιδι παραλια
clock 08:38 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Αφράτα στα Χανιά, όταν ένα 13χρονο αγόρι δαγκώθηκε από φίδι, κινητοποιώντας άμεσα τις διασωστικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που το παιδί βρισκόταν στην πολυσύχναστη παραλία.

Το δάγκωμα του ερπετού προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες.Στο σημείο έσπευσε εσπευσμένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία εξειδικευμένου γιατρού.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο 13χρονο αγόρι, σταθεροποιώντας την κατάστασή του πριν από τη μεταφορά του.

Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Χανίων

Το παιδί διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας και την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η κατάσταση του 13χρονου είναι πλήρως ελεγχόμενη και δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

* Φωτογραφία αρχείου

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