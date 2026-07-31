Φωτιά στο Ρέθυμνο: Από πλημμέλημα σε κακούργημα η δίωξη για τον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ

Σε νέα φάση περνά η δικαστική διερεύνηση για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, για την υπόθεση της οποίας συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο ίδιος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εισαγγελία Ρεθύμνου όπου και σύμφωνα με πληροφορίες το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε καθώς ενώ αρχικάαντιμετώπιζε πλημμέλημα για εμπρησμό από αμέλεια, πλέον διώκεται για κακουργηματική πράξη. Συγκεκριμένα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενος δια παραλείψεως.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την προανάκριση, τις καταθέσεις και τα ευρήματα των αρμόδιων αρχών, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Η αλλαγή της κατηγορίας σε κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα σημαίνει ότι οι αρχές θεωρούν πως οι συνέπειες της φωτιάς, η έκταση της καταστροφής και οι κίνδυνοι που προκλήθηκαν για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον στοιχειοθετούν βαρύτερη ποινική ευθύνη.

Ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Σάββατο (01.08) στις 17.00 το απόγευμα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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