«Ανακαινίζω»: Τελευταία 24ωρα για επιδότηση 36.000 ευρώ - Ποιοι προλαβαίνουν

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Aντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», καθώς σήμερα, 31 Ιουλίου 2026, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Η πλατφόρμα για τα κλειστά ακίνητα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους, καθώς μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν θα είναι δυνατή η ένταξη στις αντίστοιχες κατηγορίες του προγράμματος.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, από τις οποίες περίπου 70.000 αφορούν ιδιοκατοικούμενες κατοικίες και 7.000 κλειστά ακίνητα.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» προβλέπει χρηματοδότηση που μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ, με το ποσοστό κάλυψης του κόστους ανακαίνισης να κυμαίνεται από 75% έως 95%, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού.

Υψηλότερα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης παλαιών και κλειστών κατοικιών, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος και την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα έχουν γίνει αλλαγές ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν. Για τις κλειστές κατοικίες μειώθηκε το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε 20%, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της δράσης.

Παράλληλα, αυξήθηκε το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα κλειστά ακίνητα που παραμένουν ουσιαστικά αχρησιμοποίητα. Συγκεκριμένα, το όριο διαμορφώθηκε στις 100 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Η παράταση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας έως τις 31 Αυγούστου αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες ισχύει η αρχική προθεσμία της 31ης Ιουλίου.

Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης

Για να ενταχθεί ένα ακίνητο στο πρόγραμμα θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

να υφίσταται νόμιμα και να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέο,

να έχει χρήση κατοικίας,

να διαθέτει οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο,

η επιφάνεια των κύριων χώρων να μην ξεπερνά κατά κανόνα τα 120 τ.μ.

Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το όριο μπορεί να φτάσει έως τα 150 τ.μ.

Η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει έως το 95% του κόστους και έως τις 36.000 ευρώ, με πρόσθετες ενισχύσεις για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και περιοχές.

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