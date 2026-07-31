Το ξενοδοχείο των Ναζί που δεν φιλοξένησε ποτέ ούτε έναν επισκέπτη: Σήμερα προσελκύει χιλιάδες τουρίστες

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Στις ακτές της Βαλτικής, στο γερμανικό νησί Ρίγκεν, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και αμφιλεγόμενα αρχιτεκτονικά έργα του 20ού αιώνα.

Πρόκειται για το Prora, ένα τεράστιο συγκρότημα που κατασκευάστηκε από το ναζιστικό καθεστώς με στόχο να γίνει το μεγαλύτερο παραθεριστικό κέντρο στον κόσμο.

Το φιλόδοξο σχέδιο προέβλεπε τη φιλοξενία 20.000 επισκεπτών ταυτόχρονα σε ένα κτίριο μήκους περίπου 4,5 χιλιομέτρων.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 1936 στο πλαίσιο του προγράμματος Kraft durch Freude (Δύναμη μέσω της Χαράς), μιας πρωτοβουλίας που στόχευε στον έλεγχο και την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου των Γερμανών εργαζομένων.

Πώς ήταν σχεδιασμένο το μεγαλύτερο παραθεριστικό συγκρότημα της ναζιστικής Γερμανίας

Το Prora σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Κλέμενς Κλοτς και αποτελούνταν από οκτώ τεράστιες πτέρυγες, μήκους άνω των 500 μέτρων η καθεμία και ύψους έξι ορόφων.

Περιλάμβανε 10.000 πανομοιότυπα δωμάτια για δύο άτομα, όλα στραμμένα προς τη θάλασσα. Οι χώροι ήταν λιτοί, με δύο κρεβάτια, νιπτήρα, μικρή ντουλάπα και χώρο ξεκούρασης, ενώ τα μπάνια θα ήταν κοινόχρηστα. Στα δωμάτια είχαν προβλεφθεί ακόμη και ηχεία για τη μετάδοση ομιλιών του καθεστώτος.

Παράλληλα, το συγκρότημα θα διέθετε κινηματογράφους, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσες εκδηλώσεων και προβλήτα για την άφιξη κρουαζιερόπλοιων.

Ο πραγματικός σκοπός πίσω από το Prora

Παρότι παρουσιαζόταν ως ένας χώρος ξεκούρασης και διακοπών, ιστορικοί εκτιμούν ότι το Prora αποτελούσε βασικό εργαλείο της ναζιστικής προπαγάνδας.

Το καθεστώς επιδίωκε να ελέγχει όχι μόνο την εργασία αλλά και τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών, ενισχύοντας την ιδέα της εθνικής ενότητας και της συλλογικής πειθαρχίας μέσα από οργανωμένες διακοπές.

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Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σταμάτησε το έργο πριν ανοίξει

Η έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 ανέκοψε τις εργασίες. Αν και μεγάλο μέρος του συγκροτήματος είχε ολοκληρωθεί, κανένας επισκέπτης δεν πέρασε ποτέ τις διακοπές του στο Prora.

Μετά το τέλος του πολέμου, το συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς. Πέρασε αρχικά στον σοβιετικό στρατό και στη συνέχεια αξιοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ανατολικής Γερμανίας, ενώ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου φιλοξένησε στρατιωτικές υπηρεσίες και πρόσφυγες.

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Πώς το Prora μετατράπηκε σε σύγχρονο τουριστικό προορισμό

Μετά την επανένωση της Γερμανίας, το κράτος πούλησε τμήματα του συγκροτήματος σε ιδιώτες επενδυτές.

Σήμερα, αρκετά κτίρια έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία, πολυτελή διαμερίσματα, κατοικίες και τουριστικά καταλύματα, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η αξιοποίηση του χώρου εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις. Πολλοί θεωρούν ότι η ανακαίνιση διασώζει ένα σημαντικό ιστορικό μνημείο, ενώ άλλοι εκφράζουν προβληματισμό για τη μετατροπή ενός συμβόλου της ναζιστικής προπαγάνδας σε προορισμό διακοπών.

Για τον λόγο αυτό, τμήματα του Prora στεγάζουν σήμερα μουσεία και κέντρα τεκμηρίωσης, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν την ιστορία του συγκροτήματος και τον ρόλο του στο ναζιστικό καθεστώς.

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