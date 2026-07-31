Αναστασοπούλου: Πήρε το «πράσινο φως» από τους Metallica και κυκλοφόρησε τη διασκευή του The Unforgiven II

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μετά τη μεγάλη απήχηση που γνώρισε η συμμετοχή της στον παγκόσμιο fan cover διαγωνισμό #GetTheReLoadOut των Metallica, κυκλοφορεί σήμερα επίσημα τη δική της διασκευή στο εμβληματικό “The Unforgiven II”, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η ερμηνεία της ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, καταφέρνοντας να βρεθεί στις κορυφαίες επιλογές του διαγωνισμού που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered).

Η συμμετοχή της τιμήθηκε με τον χαρακτηρισμό “Honorable Mention” στα επίσημα social media του θρυλικού συγκροτήματος, αποτελώντας μία από τις δημιουργίες που οι ίδιοι επέλεξαν να αναδείξουν.

Μετά τον χαμό που προκάλεσε η διάκρισή της στα Μedia και την εντυπωσιακή ανταπόκριση που έλαβε από το κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κάνει την 1η της επίσημη κυκλοφορία μαζί με την Minos EMI, a Universal Music Company, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ακούσουν ολόκληρη τη δική της προσέγγιση στο διαχρονικό τραγούδι των Metallica.

Με σεβασμό στους Metallica και το διαχρονικό τους μουσικό έργο, αλλά και τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δίνει νέα πνοή στο

“The Unforgiven II”, σε μια διασκευή που έχει ήδη λάβει την αναγνώριση των ίδιων των Metallica.

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