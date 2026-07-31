Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο τα προβλήματα οδικής ασφάλειας σε Ξηροπόταμο και Γιόφυρο

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατοίκων Ξηροποτάμου – Γιοφύρου παρευρέθηκε, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου, προκειμένου να παρουσιάσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και να ζητήσει την άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα αιτήματα της Επιτροπής. Το Συμβούλιο δεσμεύτηκε να στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων, διεκδικώντας αφενός την επίσημη έγγραφη απάντηση της Δημοτικής Αρχής και αφετέρου την εισαγωγή τους προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι, παρά την παράσταση διαμαρτυρίας των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2025 και τις δεσμεύσεις των υπευθύνων, ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε καμία ουσιαστική ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει παραμελημένη, χωρίς τις αναγκαίες υποδομές και παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης στην οδό Άλμπερτ Σβάιτσερ, έναν πολυσύχναστο δρόμο στον οποίο παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Οι κάτοικοι ζήτησαν να ληφθούν, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών, γονέων και πεζών, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος. Είναι αδιανόητο η διάβαση πεζών που έχει κατασκευαστεί μπροστά από το σχολείο να καταλήγει σε περιφραγμένο χωράφι με συρματόπλεγμα!

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη διάνοιξης των οδών Ευρυδίκης και Ιασίου, οι οποίες αποτελούν δημόσιους δρόμους και μπορούν να λειτουργήσουν ως κρίσιμες οδοί διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την πολιτική προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων.

Επιπλέον, ζητήθηκε η διαμόρφωση ενός ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο τα παιδιά της περιοχής θα μπορούν να παίζουν με ασφάλεια. Η δημιουργία του κρίνεται απαραίτητη τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσο και για λόγους πολιτικής προστασίας. Τονίστηκε, επίσης, ότι μπορεί να προχωρήσει άμεσα η μερική διευθέτηση του ρέματος Ξηροποτάμου, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της περιοχής.

Οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου και του Γιοφύρου θα συνεχίσουν να διεκδικούν με συνέπεια την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους και να απαιτούν από τη Δημοτική Αρχή τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης για όλους.

Η Επιτροπή Κατοίκων Ξηροποτάμου–Γιόφυρου

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