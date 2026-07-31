Βόλει ΟΦΗ: Πήρε την 23χρονη διαγώνιο Σίσσυ Κεραμιτσοπούλου

Μια ακόμη πολύ σημαντική ενίσχυση, για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ. Η 23χρονη (20/8/2003, 1μ85), Σίσσυ Κεραμιτσοπούλου, θα είναι η βασική διαγώνιος της ομάδας μας, τη σεζόν 2026-27, στην Pre League.

H αριστερόχειρας διαγώνιος με θητεία στην Volley League σε ΑΟ Θήρας και Αρη, έρχεται στον ΟΦΗ, για να τονώσει την επίθεση.

Η αθλήτρια απο την Δράμα, έχει αγωνιστεί ακόμη σε Ελπίδα Αμπελοκήπων, Νάυαρχο Βότση, Γαία Δράμας.

H Σίσσυ Κεραμιτσοπούλου, δήλωσε για την συμφωνία της με τον ΟΦΗ:

"Η πρόταση του ΟΦΗ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα ωστε να παίξω βασική διαγώνια στην Pre League. Ερχομαι σε μια ιστορική ομάδα και έχω ακούσει τα καλύτερα απο συμπαίκτριες μου, για τον προπονητή κ. Νίκο Προύφα.Παρακολούθησα πέρσι την ομάδα του ΟΦΗ, που είχε πολύ καλό επίπεδο σαν ομάδα και έκανε πρωταθλητισμό στην κατηγορία. Ερχομαι για να βοηθήσω και εγώ με τη σειρά μου, για να έχουμε και πάλι μια πολύ καλή σεζόν. Eίμαι πολύ χαρούμενη που θα αποτελώ κομμάτι της ομάδας του ΟΦΗ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου δίνει.

Ανυπομονώ να γνωρίσω τις συμπαίκτριες μου και να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέση η ομάδα. Εύχομαι να έχουμε μια όμορφη αγωνιστική χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς".