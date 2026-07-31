"Δρόμοι Ζωής": Εξόρμηση για αρχάριους στο εντυπωσιακό Φαράγγι του Χαυγά

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Μια ξεχωριστή απόδραση στην ενδοχώρα της Ανατολικής Κρήτης διοργανώνει την προσεχή Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026, ο Πεζοπορικός Ορειβατικός Φυσιολατρικός Σύλλογος «Δρόμοι Ζωής».

Ο σύλλογος ανοίγει τις πόρτες του σε όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της τεχνικής κατάβασης φαραγγιών (canyoning), επιλέγοντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αλλά και προσβάσιμους προορισμούς του Νομού Λασιθίου.

Στο επίκεντρο της εξόρμησης βρίσκεται το Φαράγγι του Χαυγά. Πρόκειται για ένα φυσικό μνημείο άγριας ομορφιάς, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά και τη διάσημη Μνημειακή Ελιά – ένα δέντρο με ιστορία που ξεπερνά τα 3.000 έτη.

Μια δραστηριότητα για όλους

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται αποκλειστικά σε αρχάριους, αμύητους και νεοεισερχόμενους στο σπορ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συγκεκριμένη διαδρομή δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία. Μοναδική προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες είναι η απουσία υψοφοβίας ή ακροφοβίας, καθώς η κατάβαση περιλαμβάνει χρήση ειδικού εξοπλισμού σε κατακόρυφα τμήματα.

«Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να ξεφύγει από το άγχος της καθημερινότητας και να αντικρίσει εικόνες μιας Κρήτης που πολλοί αγνοούν ότι υπάρχει», αναφέρει χαρακτηριστικά το κάλεσμα του συλλόγου, ο οποίος εδρεύει στο Ηράκλειο (Γεωργ. Παπανδρέου 32).

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Πληροφορίες και συμμετοχές

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων και της φύσης της δραστηριότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα για την εξασφάλιση της συμμετοχής τους.

Τρόπος δήλωσης: Αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου στα 2816007430 και 6947504650.

Ωράριο επικοινωνίας: Καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 09:00-14:00 και το απόγευμα 18:00-21:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον απαραίτητο ρουχισμό και τους όρους συμμετοχής, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου στη διεύθυνση www.dromoizois.gr.

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