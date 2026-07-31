Ηράκλειο: Σε επιφυλακή το Λιμεναρχείο – Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 Μποφόρ "σαρώνουν" το Αιγαίο

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Σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας τέθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου λόγω έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ που προβλέπει θυελλώδεις βόρειους ανέμους έως 9 Μποφόρ στο Αιγαίο και το Κρητικό Πέλαγος.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους ιδιοκτήτες σκαφών για λήψη μέτρων ασφαλούς πρόσδεσης και αποφυγή δραστηριοποίησης, ενώ το Λιμεναρχείο βρίσκεται σε επιφυλακή για την παροχή συνδρομής.

Η ανακοίνωση του Κ.Λ.Η

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ./ΕΜΚ 31-07-2026/10:00 ΤΟΠΙΚΗ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ:

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8 ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/22 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 31/16 UTC 7 Η 8 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.40 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/22 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ 8, ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.20 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 31/16 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.20 8 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.30 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/22 UTC ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

Ορμουντα επαγγελματικά αλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών-οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηράκλειου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

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