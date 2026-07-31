Κυπέλλου Ερασιτεχνών: Ντέρμπι Εργοτέλης-Χανιά στην πρώτη φάση

Πραγματοποιήθηκε το πρωϊ της Παρασκευής (31/7) η κλήρωση της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών και από τον κρητικό όμιλο προέκυψαν ζευγάρια με μεγάλο ενδιαφέρον.
Ξεχωρίζει το ντέρμπι Εργοτέλης-Χανιά, ενώ ΠΟΑ, Γιούχτας και Χερσόνησος θα αγωνιστούν εκτός έδρας κόντρα σε ΑΟΑΝ, Ρεθυμνιακό και Πλατανιά, αντιστοίχως.
Οι αγώνες θα προγραμματιστούν για τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια έχουν ως εξής:
Εργοτέλης-Χανιά
ΑΟΑΝ-ΠΟΑ
Ρεθυμνιακός-Γιούχτας
Πλατανιάς-Χερσόνησος
Επισκοπή-Πανακρωτηριακός
ΑΟΤ-Βραχάσι
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