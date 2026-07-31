Κυπέλλου Ερασιτεχνών: Ντέρμπι Εργοτέλης-Χανιά στην πρώτη φάση

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Πραγματοποιήθηκε το πρωϊ της Παρασκευής (31/7) η κλήρωση της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών και από τον κρητικό όμιλο προέκυψαν ζευγάρια με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ξεχωρίζει το ντέρμπι Εργοτέλης-Χανιά, ενώ ΠΟΑ, Γιούχτας και Χερσόνησος θα αγωνιστούν εκτός έδρας κόντρα σε ΑΟΑΝ, Ρεθυμνιακό και Πλατανιά, αντιστοίχως.

Οι αγώνες θα προγραμματιστούν για τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια έχουν ως εξής:

Εργοτέλης-Χανιά

ΑΟΑΝ-ΠΟΑ

Ρεθυμνιακός-Γιούχτας

Πλατανιάς-Χερσόνησος

Επισκοπή-Πανακρωτηριακός

ΑΟΤ-Βραχάσι

Νεάπολη: Πρόκριση χωρίς αγώνα

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