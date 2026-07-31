Νέο κύμα ανατιμήσεων στο ράφι φέρνουν οι αυξήσεις των τιμών χονδρικής

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Νέο κύμα ακρίβειας στα είδη διατροφής και σε άλλες κατηγορίες αγαθών είναι ήδη καθ΄ οδόν, όπως προκύπτει από την εξέλιξη των τιμών χονδρικής των εγχωρίως παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων.

Παρά τις συμφωνίες κυρίων που επιχειρεί να συνάψει η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, το κύμα των ανατιμήσεων είναι αδιάκοπο και δεν μπορεί να αναχαιτιστεί.

Επίσης, δεν έχουν αποδώσει ούτε οι προηγούμενες προσπάθειες της κυβέρνησης να ανακόψει τις ανατιμήσεις με μέτρα ελέγχου των τιμών - όπως άλλωστε δείχνουν και τα μηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη του πληθωρισμού.

Οι διαρκείς αυξήσεις τιμών των τροφίμων, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων, των ενοικίων και τα παγωμένα, σε χαμηλά επίπεδα, εισοδήματα, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τα νοικοκυριά από το οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν.

Οι δυσκολίες των νοικοκυριών καταγράφονται εξάλλου και στη χαμηλή αποταμίευση: Σύμφωνα με τις μηνιαίες έρευνες του ΙΟΒΕ, το 86% των πολιτών, δεν μπορεί να αποταμιεύσει ούτε ευρώ.

Το νέο κύμα ανατιμήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,8% έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Επίσης , σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 3,0% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως ο μέσος όρος αύξησης των τιμών των προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων κατέγραψε νέα αύξηση των Ιούνιο κατά 2% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί των τελευταίων ετών.

Οι νέες αυξήσεις των τιμών χονδρικής των τροφίμων, ήδη έχουν βγει στα ράφια των καταστημάτων σε ότι αφορά τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των «ταχυκίνητων» (όπως είναι τα γαλακτοκομικά). Προοίμιο σταδιακών αυξήσεων αποτελούν οι ανατιμήσεις των αγαθών μακράς διαρκείας, όπως και των πρώτων υλών για την παρασκευή ειδών διατροφής.

Εάν στο αυξημένο κόστος παρασκευής προστεθεί και το αυξημένο κόστος διακίνησης των αγαθών που επιφέρουν οι ανατιμήσεις του πετρελαίου, η κατάσταση στην αγορά υπάρχει κίνδυνος να γίνει ανεξέλεγκτη.

Άλλες ανατιμήσεις

Αυξήσεις επίσης των χονδρικών τιμών καταγράφηκαν και σε άλλες κατηγορίες βιομηχανικών αγαθών, όπως:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου: 32,4%

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού: 14,8%

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού: 11,7%

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων: 4,2%

Παραγωγή βασικών μετάλλων: 4,0%

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού: 3,9%

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων: 3,0%

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού: 2,5%

Βιομηχανία τροφίμων: 2,0%

Μείωση κατά 2,4% κατέγραψαν οι χονδρικές τιμές των προϊόντων του κλάδου της ποτοποιίας.

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