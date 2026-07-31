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ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

πυρκαγιες
clock 10:09 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε λίγω νωρίτερα από τις 8 το πρωί στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων.

Για την επιχέιρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 8 το πρωί εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή της Ξηρονομής προς την Ελλοπία.

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