Βαθμολογία UEFA: Στη 12η θέση η Ελλάδα, παρέμεινε κοντά στην πρώτη 10άδα

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Η Ελλάδα συνεχίζει την προσπάθειά της να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, με στόχο από τη σεζόν 2027-28 η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας να εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Παρά τις επιτυχίες των ανταγωνιστριών χωρών, (Τσεχίας και Πολωνίας) η Ελλάδα αύξησε τον συντελεστή της. Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου πρόσφερε 200 βαθμούς, ενώ η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Πάκσι (2-2) πρόσθεσε ακόμη 100 βαθμούς.

Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική συγκομιδή έφτασε τους 41.112 βαθμούς, με τη χώρα να διατηρείται στη 12η θέση της κατάταξης της UEFA, έχοντας ακόμη και τις πέντε εκπροσώπους της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι βασικοί ανταγωνιστές μας, η Τουρκία, η Τσεχία και η Πολωνία, συγκέντρωσαν επίσης σημαντικούς βαθμούς χάρη στις νίκες των συλλόγων τους.

Αναλυτικά:



9. Τουρκία 47.175 – 2.000 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)



10. Τσεχία 43.625 – 1.800 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)



11. Πολωνία 43.025 – 900 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)



12. Ελλάδα 41.112 – 700 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)



13. Δανία 35.181 – 875 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)



14. Νορβηγία 33.912 – 300 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)

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Τι προσφέρει η κάθε θέση:



7η-9η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League



Κυπελλούχος: Playoffs Europa League



Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League



Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League



Κυπελλούχος: Playoffs Europa League



Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League



Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)



Κυπελλούχος: Playoffs Europa League



Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League



Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)



Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League



Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League



Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)



Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League



Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League



Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

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