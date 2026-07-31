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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Ήχησε το 112 -Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Αχαϊα
clock 08:23 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αχαΐα, όπου εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή «Φλόκας».

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα.

Αχαϊα

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν λάβει μήνυμα να είναι σε ετοιμότητα. Η φωτιά άρχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ραγδαία με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση εκκένωση.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να σηκωθούν εναέρια μέσα.

Νέο μέτωπο στο Αγρίνιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης δασική πυρκαγιά κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες.

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