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ΚΡΗΤΗ

Βίντεο: Εθελοντές διασώζουν εγκλωβισμένους από την παραλία της Πρέβελης

Πρεβελη
clock 07:12 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συγκλονίζουν τα βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποίησαν εθελοντικά τρεις άνθρωποι της θάλασσας στην περιοχή της Πρέβελης, στα νότια του Ρεθύμνου, την ώρα που η μεγάλη πυρκαγιά είχε φτάσει μέχρι τις παραλίες, εγκλωβίζοντας δεκάδες πολίτες, τουρίστες, επιχειρηματίες και εθελοντές.



Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Ο πυκνός καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα. Σε αρκετά σημεία μάλιστα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς πού τελείωνε η στεριά και πού άρχιζε η θάλασσα, καθώς η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.





Μέσα σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, ο Βασίλης Βογιατζής, ο γιος του Γιάννης και ο Τάσος Τσάνας, όλοι με πολυετή εμπειρία στη θάλασσα, βρέθηκαν από τις 14:00 στο νότιο Ρέθυμνο και παρέμειναν εκεί για περισσότερες από εννέα συνεχόμενες ώρες, πραγματοποιώντας πολυάριθμες επιχειρήσεις διάσωσης.

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