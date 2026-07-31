Βίντεο: Εθελοντές διασώζουν εγκλωβισμένους από την παραλία της Πρέβελης

Συγκλονίζουν τα βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποίησαν εθελοντικά τρεις άνθρωποι της θάλασσας στην περιοχή της Πρέβελης, στα νότια του Ρεθύμνου, την ώρα που η μεγάλη πυρκαγιά είχε φτάσει μέχρι τις παραλίες, εγκλωβίζοντας δεκάδες πολίτες, τουρίστες, επιχειρηματίες και εθελοντές.







Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Ο πυκνός καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα. Σε αρκετά σημεία μάλιστα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς πού τελείωνε η στεριά και πού άρχιζε η θάλασσα, καθώς η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.









Μέσα σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, ο Βασίλης Βογιατζής, ο γιος του Γιάννης και ο Τάσος Τσάνας, όλοι με πολυετή εμπειρία στη θάλασσα, βρέθηκαν από τις 14:00 στο νότιο Ρέθυμνο και παρέμειναν εκεί για περισσότερες από εννέα συνεχόμενες ώρες, πραγματοποιώντας πολυάριθμες επιχειρήσεις διάσωσης.

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