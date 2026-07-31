ΠΑΡ.31 Ιου 2026 08:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο -Τι ισχύει στον Πειραιά

απαγορευτικό απόπλου
clock 07:45 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τους αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι αδειούχοι του Αυγούστου, αλλά και γενικότερα όσοι ταξιδεύουν με πλοίο προς τους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένουν σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τα πλοία, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά, πρόσκαιρα, τα 9.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ - Κρίσιμη η μάχη στα μέτωπα

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στη Σητεία – Παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων

Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο Κρήτη: Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρησμό - Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

απαγορευτικό απόπλου Θυελλώδεις άνεμοι Ραφήνα Λαύριο Πειραιάς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis