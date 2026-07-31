Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο -Τι ισχύει στον Πειραιά

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Δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τους αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι αδειούχοι του Αυγούστου, αλλά και γενικότερα όσοι ταξιδεύουν με πλοίο προς τους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένουν σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τα πλοία, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά, πρόσκαιρα, τα 9.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

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