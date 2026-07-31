Πόσο αθώο είναι το καλοκαιρινό φλερτ;

Κάθε Αύγουστο η ίδια ιστορία. Παραλία, παγωμένη μπίρα, ένα βλέμμα που κρατάει δύο δευτερόλεπτα παραπάνω απ’ όσο πρέπει, και ξαφνικά νιώθεις είκοσι πέντε ξανά. Το καλοκαιρινό φλερτ με άγνωστο είναι σχεδόν εθνικό μας σπορ, μόνο που κανείς δεν σου έμαθε τους κανόνες του παιχνιδιού. Πότε είναι απλώς μια αθώα ανταλλαγή ενέργειας και πότε αρχίζεις να σκάβεις τον λάκκο της σχέσης σου; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο θα ήθελες, γιατί η γραμμή δεν είναι χαραγμένη στην άμμο, είναι χαραγμένη μέσα σου. Και επειδή η εμπειρία με έχει μάθει περισσότερα από όσα θα ήθελα, θα σου πω τι έχω καταλάβει.

Το αθώο φλερτ είναι παιχνίδι, όχι σχέδιο

Το αθώο φλερτ έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, τελειώνει εκεί που αρχίζει. Ένα χαμόγελο στο μπαρ, ένα πείραγμα στην ουρά για παγωτό, μια κουβέντα που σε κάνει να νιώσεις ορατός. Οι ψυχολόγοι το λένε επιβεβαίωση της ελκυστικότητας, εγώ το λέω βιταμίνη αυτοπεποίθησης. Δεν κρύβεις τίποτα, δεν σβήνεις μηνύματα, δεν ψάχνεις αφορμή για δεύτερη συνάντηση. Αν μπορείς να το διηγηθείς στο ταίρι σου γελώντας, χωρίς να κόβεται η ανάσα σου, τότε μιλάμε για κάτι αθώο. Το κλειδί είναι η πρόθεση. Όταν φλερτάρεις για να νιώσεις ζωντανός και όχι για να δεις πού θα βγάλει, το παιχνίδι μένει παιχνίδι.

Η προδοσία σπάνια ξεκινάει με φιλί, ξεκινάει με μυστικότητα. Τη στιγμή που αποθηκεύεις το νούμερο με ψεύτικο όνομα, που κατεβάζεις τον ήχο στις ειδοποιήσεις, που λες ένα μικρό ψέμα για το πού ήσουν, έχεις ήδη περάσει το σύνορο. Οι ειδικοί των σχέσεων μιλούν για micro cheating, δηλαδή μικρές πράξεις που μεταφέρουν συναισθηματική ενέργεια εκτός σχέσης. Το τεστ είναι αμείλικτο, αν ο σύντροφός σου έβλεπε ζωντανά αυτό που κάνεις, θα πληγωνόταν; Αν η απάντηση είναι ναι και συνεχίζεις, δεν φλερτάρεις, επενδύεις αλλού. Και οι επενδύσεις αυτές πληρώνονται πάντα με τόκο.

Τι σου λέει το φλερτ για τη σχέση σου

Εδώ είναι το ζουμί που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Το επίμονο φλερτ με αγνώστους σπάνια αφορά τον άγνωστο, σχεδόν πάντα αφορά κάτι που λείπει από μέσα σου ή από τη σχέση σου. Ίσως βαρέθηκες, ίσως νιώθεις αόρατος στο σπίτι, ίσως φοβάσαι ότι μεγαλώνεις. Το καλοκαίρι απλώς σου δίνει σκηνικό και άλλοθι. Αντί λοιπόν να κυνηγάς βλέμματα στην παραλία, ρώτα τον εαυτό σου τι ψάχνεις πραγματικά. Αν η απάντηση είναι επιβεβαίωση, ζήτησέ την από τον άνθρωπό σου, ξεκάθαρα και χωρίς ντροπή. Οι περισσότερες σχέσεις δεν πεθαίνουν από απιστία, πεθαίνουν από σιωπή που κάποια στιγμή βρήκε διέξοδο.

Το καλοκαίρι θα περάσει, το μαγιό θα μπει στο συρτάρι, αλλά αυτό που έκανες ή δεν έκανες θα μείνει μαζί σου. Το φλερτ δεν είναι από μόνο του ούτε αμαρτία ούτε ελευθερία, είναι καθρέφτης. Σου δείχνει πόσο ειλικρινής είσαι με τον εαυτό σου και πόσο σέβεσαι τη συμφωνία που έχεις κάνει με τον άνθρωπο δίπλα σου, όποια κι αν είναι αυτή. Γι’ αυτό, πριν ανταποδώσεις το επόμενο παρατεταμένο βλέμμα, κάνε μια γρήγορη εσωτερική στάση. Ρώτα τι θέλεις να πάρεις από αυτό και τι είσαι διατεθειμένος να ρισκάρεις. Αν η ζυγαριά γέρνει προς το κρυφό, ήδη ξέρεις την απάντηση. Η αθωότητα δεν χρειάζεται ποτέ σκοτάδι για να αναπνεύσει.

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