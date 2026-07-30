Η Cardi B παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε ενέσιμα από τους γλουτούς της

H Cardi B αποκάλυψε πως αφαίρεσε τα ενέσιμα στους γλουτούς της και δήλωσε ότι της αρέσει το σώμα της όπως είναι στην παρούσα φάση.

Η ράπερ, η οποία στα 21 της χρόνια είχε κάνει ενέσιμα στην περιοχή των γλουτών της, αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια πρόσφατου Instagram live της

«Πολλοί από εσάς συνεχίζετε να μου λέτε να πάω να μικρύνω τον κ@@ο μου. Δεν χρειάζεται να πάω να μικρύνω τον κ@@ο μου, είδηση τελευταίας στιγμής, τον έχω ήδη μικρύνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν πάω να κάνω λιποαναρρόφηση για μείωση, αυτός είναι ο εύκολος τρόπος, ο κ@@ος μου μπορεί να πέσει. Δεν πρόκειται να μείνω ακίνητη για τέσσερις μήνες. Μου αρέσει το σώμα μου όπως φαίνεται τώρα. Νιώθω άνετα με αυτό», δήλωσε.

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