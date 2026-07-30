ΠΕΜ.30 Ιου 2026 23:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Cardi B παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε ενέσιμα από τους γλουτούς της

vard
clock 23:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

H Cardi B αποκάλυψε πως αφαίρεσε τα ενέσιμα στους γλουτούς της και δήλωσε ότι της αρέσει το σώμα της όπως είναι στην παρούσα φάση.

Η ράπερ, η οποία στα 21 της χρόνια είχε κάνει ενέσιμα στην περιοχή των γλουτών της, αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια πρόσφατου Instagram live της

 «Πολλοί από εσάς συνεχίζετε να μου λέτε να πάω να μικρύνω τον κ@@ο μου. Δεν χρειάζεται να πάω να μικρύνω τον κ@@ο μου, είδηση τελευταίας στιγμής, τον έχω ήδη μικρύνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν πάω να κάνω λιποαναρρόφηση για μείωση, αυτός είναι ο εύκολος τρόπος, ο κ@@ος μου μπορεί να πέσει. Δεν πρόκειται να μείνω ακίνητη για τέσσερις μήνες. Μου αρέσει το σώμα μου όπως φαίνεται τώρα. Νιώθω άνετα με αυτό», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης 

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»

Η φωτογραφία της Λασκαράκη στην Κρήτη κάτω από το νερό

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τραγουδίστρια Γλουτοί
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis