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Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»

ben
clock 17:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Μπεν Άφλεκ βρέθηκε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ, προκειμένου να κερδίσουν το μεγάλο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η  τελική ερώτηση ήταν: «Σε μια ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει “χάρη” από πρόεδρο των ΗΠΑ;». Οι επιλογές ήταν Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese και Spaghetti & Meatball.

Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί τους και πρότεινε την απάντηση που θα έδινε ο ίδιος, που ήταν το Spaghetti & Meatball.

Τελικά, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ εμπιστεύτηκαν την εκτίμηση του παρουσιαστή και «κλείδωσαν» τη συγκεκριμένη απάντηση, η οποία ήταν και η σωστή και κατάφεραν να κερδίσουν ένα εκατομμύριο δολάρια.

@protothema.gr 💸Ένα εκατομμύριο δολάρια κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ σε τηλεπαιχνίδι στην Αμερική. 🎥Ο 53χρονος ηθοποιός την Τετάρτη 29 Ιουλίου βρέθηκε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ, προκειμένου να κερδίσουν το μεγάλο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

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