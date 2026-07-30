Μελέτη για τη διακοπή καπνίσματος: Τι αλλάζει στους πνεύμονες και τι παραμένει για χρόνια

Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την προστασία της υγείας, ωστόσο νέα μελέτη δείχνει ότι ορισμένες βιολογικές αλλαγές στους πνεύμονες μπορεί να επιμένουν για χρόνια, ακόμη και μετά τη διακοπή.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ διερεύνησαν γιατί οι πρώην καπνιστές εξακολουθούν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) σε σύγκριση με όσους δεν κάπνισαν ποτέ.

Αναλύοντας δημόσια διαθέσιμα μοριακά δεδομένα από περισσότερα από 100.000 πνευμονικά κύτταρα, που προέρχονταν από 9 μη καπνιστές, 7 πρώην καπνιστές και 5 ενεργούς καπνιστές, οι επιστήμονες εξέτασαν περισσότερους από 40 τύπους κυττάρων για να διαπιστώσουν ποιες επιπτώσεις του καπνίσματος είναι αναστρέψιμες.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Translational Research, έδειξε ότι ορισμένα πνευμονικά κύτταρα ανακάμπτουν μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Ωστόσο, άλλα διατηρούν αλλαγές σε γονίδια που σχετίζονται με τη δομή των ιστών, την ανοσολογική λειτουργία και την υγεία των αιμοφόρων αγγείων. Παράλληλα, οι πρώην καπνιστές εμφάνισαν μοναδικά μοριακά χαρακτηριστικά που δεν παρατηρήθηκαν ούτε στους ενεργούς ούτε στους μη καπνιστές, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διακοπή αφήνει ένα ξεχωριστό βιολογικό «αποτύπωμα» στους πνεύμονες.

«Ενώ ορισμένες βλάβες φαίνονται αναστρέψιμες, άλλες αλλαγές παραμένουν πολύ καιρό μετά τη διακοπή του καπνίσματος», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης Carolyn Baglole, καθηγήτρια Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής στο Πανεπιστήμιο McGill. Όπως σημείωσε, η διακοπή επιτρέπει σε αρκετά κύτταρα να αναρρώσουν, όμως ορισμένες αλλοιώσεις επιμένουν για χρόνια.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα δεν μειώνουν τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, η οποία εξακολουθεί να περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νοσημάτων. Αντίθετα, προσφέρουν καλύτερη κατανόηση για το ποιες βλάβες μπορούν να αποκατασταθούν και ποιες ενδέχεται να απαιτούν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση του ποια βλάβη από το κάπνισμα μπορεί να θεραπευτεί και ποια ενδέχεται να είναι μόνιμη», δήλωσε η συν-συγγραφέας Nicole Heimbach. Το επόμενο στάδιο της έρευνας θα εστιάσει στους μηχανισμούς που εμποδίζουν την πλήρη αποκατάσταση ορισμένων πνευμονικών κυττάρων, με στόχο την ανάπτυξη θεραπειών που θα μειώνουν περαιτέρω τον κίνδυνο ασθενειών στους πρώην καπνιστές.

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