Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Κουρταλιώτικο- Εντολή για εκκενώσεις οικισμών

Συναγερμός έχει σημάνει για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30.07) στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η πυρκαγιά ξεκίνησε από την έξοδο του φαραγγιού και όχι από την είσοδο όπως αρχικά ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, με την φωτιά να έχει επεκταθεί.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 12 οχήματα για την άμεση κατάσβεση. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκε και μήνυμα του 112, δίνοντας εντολή για εκκένωση στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Γιαννιού, Λευκόγεια και Δαμνόνι.

Ακολουθεί το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, για απομάκρυνση από την περιοχή Ασώματος προς τις παραπάνω περιοχές.

Παράλληλα, σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος του Δήμου Ρεθύμνου, θέτοντας σε κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου επιχειρούν συνολικά 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρία ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, δίνοντας μάχη για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμημάτος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα, τα οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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