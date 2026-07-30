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ΚΡΗΤΗ

Προσοχή στους δρόμους: Έργα στον ΒΟΑΚ – Ποιο σημείο κλείνει για ένα μήνα!

κυκλοφοριακες ρυθμισεις
clock 14:24 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας εφαρμόζει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης στον ΒΟΑΚ, από τις 28 Ιουλίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω οδικών εργασιών. 

Ειδικότερα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης (αριθμ. πρωτ. 8943/26/1690068/28.7.26, ΑΔΑ:9ΚΗΦ46ΜΤΛΒ-ΔΜΗ), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 28.07.26 έως και τις 04.09.26, ισχύουν στο τμήμα Ν.Ε.Ο. Χανίων – Σητείας, από τη χ/θ 58+700 έως τη χ/θ 61+000, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.



Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Επίσης εφιστάται η προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων.

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