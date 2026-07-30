Θεσσαλονίκη: 26χρονος επιτέθηκε σε 46χρονο στη μέση του δρόμου για το χρώμα της μπλούζας που φορούσε

Για επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο συνελήφθη, χθες, 26χρονος στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Όπως προέκυψε, προχθές το βράδυ αλλά και πριν από δύο βδομάδες, ο 26χρονος, επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφού προσέγγισε 46χρονο, τον οποίο εντόπισε να κινείται πεζός στο κέντρο της πόλης, τον εξύβρισε, τον απείλησε και άσκησε σωματική βία σε βάρος του, διότι φορούσε μπλούζα, που προσομοίαζε χρωματικά με διακριτικά αθλητικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο μέτωπο τη φωτιάς...

Μάλια: Αγωνία για 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται