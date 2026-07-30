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ΚΡΗΤΗ

Μάλια: Αγωνία για 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται

καιρός κύματα θάλασσα
clock 09:40 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αγνοείται 20χρονος Ιταλός κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες (29/7) το απόγευμα οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλωτζάνη Μαλίων.

Συγκεκριμένα στις 19.30 χθες σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα. Άμεσα σκάφη του Λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη ξεκίνησαν, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, τις έρευνες εντοπισμού του νεαρού κολυμβητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μια παρέα οκτώ ατόμων από τους οποίους οι δυο βούτηξαν στη θάλασσα και ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ο ένας εκ των δυο κατάφερε να βγει έξω, ενώ ο 20χρονος αγνοείται ακόμα. Οι γονείς μεταβαίνουν στο Ηράκλειο. 

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη. 

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