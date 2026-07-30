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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μάχη ζωής για 3χρονο κοριτσάκι στο ΠΑΓΝΗ

εντατική κοριτσάκι
clock 09:11 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Τετάρτη στο Νοσοκομείο Χανίων, σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ηράκλειο και η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την πορεία της υγεία του.

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Παγνη Κοριτσακι
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