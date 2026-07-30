Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής (εικόνες)

Η επόμενη μέρα από τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε πράσινο, δάσος και ζωντανό φυσικό τοπίο, σήμερα κυριαρχούν οι στάχτες, τα καμένα δέντρα και μια εικόνα βαθιάς θλίψης.

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Οι φωτογραφίες καταγράφουν το αποτύπωμα της πυρκαγιάς και τη σκληρή πραγματικότητα που αφήνει πίσω της μια μεγάλη καταστροφή.

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Εκτάσεις γης έχουν μετατραπεί σε μαύρο τοπίο, ενώ η φύση θα χρειαστεί χρόνο για να επουλώσει τις πληγές της. Πίσω από κάθε καμένο δέντρο και κάθε κατεστραμμένη έκταση υπάρχει μια ιστορία, ένας τόπος που δοκιμάστηκε και άνθρωποι που έζησαν ώρες αγωνίας για τις περιουσίες τους και το μέλλον της περιοχής.

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Η μάχη στο πεδίο

Περίπου 200 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας έγινε προσπάθεια ρίψεις νερού από τα ενάρια μέσα αλλά λόγω των ανέμων αυτό δεν κατέστη δυνατό.

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Την ίδια ώρα, η Κρήτη θρηνεί τον χαμό δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν τη μεγάλη φωτιά. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανόλης Στρατιδάκης θα οδηγηθούν σήμερα στην τελευταία τους κατοικία, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η εικόνα στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Υπάρχουν αναφορές για κατοικίες, αγροικίες και οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημος απολογισμός των καταστροφών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι προληπτικές εκκενώσεις.

Το κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες εξακολουθεί να φιλοξενεί πυρόπληκτους, ενώ υπάρχει σχέδιο να ανοίξουν και σχολικές μονάδες, εφόσον χρειαστεί, για την ασφαλή παραμονή όσων εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα καταλύματά τους.

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