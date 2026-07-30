Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο βρίσκεται στην Κίνα - Ξεπερνάει τα 1.000 στρέματα (βίντεο)

Ορισμένες πλατείες έχουν γίνει σύμβολα των πόλεών τους και τις αναγνωρίζουμε αμέσως, ακόμη κι αν δεν τις έχουμε επισκεφθεί ποτέ. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, η Times Square στη Νέα Υόρκη και η Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ωστόσο, όταν η συζήτηση φτάνει στο μέγεθος, μια εντυπωσιακή πλατεία στην Κίνα αφήνει όλες τις υπόλοιπες πολύ πίσω.

Η Xinghai Square βρίσκεται στην παραθαλάσσια πόλη Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, και το όνομά της σημαίνει «Θάλασσα των Αστεριών». Με έκταση που αγγίζει περίπου τα 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, θεωρείται η μεγαλύτερη αστική πλατεία στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, η εικόνα της ξεφεύγει αρκετά από όσα έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε πλατεία, αφού μοιάζει περισσότερο με έναν συνδυασμό πάρκου, παραλιακού μετώπου και μεγάλου χώρου εκδηλώσεων.

Ένας χώρος με ασύλληπτες διαστάσεις



Το μέγεθος της Xinghai γίνεται πιο κατανοητό μέσα από μια απλή σύγκριση. Η συνολική της έκταση υπολογίζεται ότι είναι περίπου 91 φορές μεγαλύτερη από την πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία.

Σε αυτόν τον τεράστιο χώρο δεν υπάρχουν μόνο παγκάκια και πλακόστρωτα σημεία. Ο επισκέπτης συναντά κήπους, σιντριβάνια, μνημεία, μεγάλες διαδρομές για περπάτημα και ανοιχτή θέα προς τη Θάλασσα του Κίτρινου. Η πλατεία λειτουργεί περισσότερο ως ολοκληρωμένος δημόσιος προορισμός παρά ως ένα απλό σημείο συνάντησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε. Η Xinghai κατασκευάστηκε σε έκταση που κερδήθηκε από τη θάλασσα, έπειτα από ένα μεγάλο έργο τεχνητής επέκτασης της ακτογραμμής. Η ολοκλήρωσή της τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η Νταλιάν αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς και εξελισσόταν σε σημαντικό οικονομικό και τουριστικό κέντρο.

Η καρδιά των μεγάλων εκδηλώσεων της πόλης



Με το πέρασμα των χρόνων, η Xinghai έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Νταλιάν. Στον χώρο της φιλοξενούνται φεστιβάλ, πολιτιστικές διοργανώσεις και μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις.

Παράλληλα, αποτελεί αγαπημένο καθημερινό προορισμό για τους κατοίκους, οι οποίοι την επισκέπτονται για περπάτημα, άσκηση ή χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα. Η τεράστια έκτασή της επιτρέπει να συνυπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση συνωστισμού.

Τα 999 κομμάτια μαρμάρου και οι 1.000 χάλκινες πατημασιές



Ο σχεδιασμός της πλατείας δεν βασίστηκε μόνο στην εντυπωσιακή κλίμακα. Περιλαμβάνει πολλά στοιχεία με συμβολική σημασία, τα οποία συνδέονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κίνας.

Στο κέντρο της βρίσκονται 999 κομμάτια κόκκινου μαρμάρου, τα οποία προέρχονται από την επαρχία Σιτσουάν. Πάνω τους υπάρχουν αναφορές στα κινεζικά ζώδια, στις εποχές του χρόνου και σε διαφορετικές πτυχές της κινεζικής παράδοσης.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η διαδρομή με τις 1.000 χάλκινες πατημασιές. Τα αποτυπώματα συμβολίζουν ανθρώπους που γεννήθηκαν από το 1899, χρονιά ίδρυσης της πόλης, μέχρι το 1999.

Η διαδρομή καταλήγει κοντά στη θάλασσα, σε ένα γλυπτό που θυμίζει ανοιχτό βιβλίο. Το έργο παραπέμπει στην ιστορία της Νταλιάν και δημιουργεί την αίσθηση ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν να γράφουν τις επόμενες σελίδες της πόλης.

Το μουσικό σιντριβάνι που φωτίζει τη νύχτα



Στα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της πλατείας ανήκει και το μεγάλο μουσικό σιντριβάνι, το οποίο έχει διάμετρο περίπου 140 μέτρα.

Όταν πέφτει το σκοτάδι, ο χώρος μεταμορφώνεται. Οι πίδακες νερού συνδυάζονται με μουσική και πολύχρωμους φωτισμούς, δημιουργώντας ένα θέαμα που προσελκύει κατοίκους και επισκέπτες.

Η Xinghai Square δεν ξεχωρίζει μόνο επειδή κατέχει έναν εντυπωσιακό τίτλο. Είναι ένας ολόκληρος δημόσιος κόσμος μέσα στην πόλη, όπου η αρχιτεκτονική, η ιστορία, η φύση και η καθημερινή ζωή συναντιούνται σε μια κλίμακα που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί.

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