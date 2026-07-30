Νύχτα κόλασης στο νότιο Ρέθυμνο - Συνεχείς εκκενώσεις, ζημιές και αγωνία (εικόνες)

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου επικεντρώνεται το μεγαλύτερο μέτωπο της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Περίπου 200 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας προγραμματίζεται η απογείωση των εναέριων μέσων, εφόσον το επιτρέψουν οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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Την ίδια ώρα, η Κρήτη θρηνεί τον χαμό δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν τη μεγάλη φωτιά. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανόλης Στρατιδάκης θα οδηγηθούν σήμερα στην τελευταία τους κατοικία, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

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Η εικόνα στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Υπάρχουν αναφορές για κατοικίες, αγροικίες και οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημος απολογισμός των καταστροφών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι προληπτικές εκκενώσεις.

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Μετά τα μηνύματα του 112 για τα Ακούμια, τα Σαχτούρια, την Αγία Γαλήνη, τον Ορνέ, τις Λίγκρες και την Αγία Παρασκευή, οι αρχές προχώρησαν και στην απομάκρυνση πολιτών από την παραλία της Tρυπητής, όπου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι λουόμενοι και επισκέπτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να συνδράμει στις επιχειρήσεις και σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

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Σημαντικές ενισχύσεις καταφθάνουν σήμερα στην Κρήτη από τη Δυτική Ελλάδα. Με το πλοίο της γραμμής μεταφέρονται έξι πυροσβεστικά οχήματα, μαζί με ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), προκειμένου να ενισχύσουν τις ήδη μεγάλες δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο.

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Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι δομές φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί για τους κατοίκους και τους εκατοντάδες τουρίστες που απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές.

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Το κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες εξακολουθεί να φιλοξενεί πυρόπληκτους, ενώ υπάρχει σχέδιο να ανοίξουν και σχολικές μονάδες, εφόσον χρειαστεί, για την ασφαλή παραμονή όσων εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα καταλύματά τους.

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Η κατάσταση στη Σητεία

Καλύτερη είναι η εικόνα από το δεύτερο μεγάλο πύρινο μέτωπο στη Σητεία, όπου η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και, σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, δεν απειλεί κατοικημένους οικισμούς.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με οχήματα και ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), συνεχίζοντας την προσπάθεια σε ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο.

Ωστόσο, δεν έλειψε και εκεί ο κίνδυνος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όταν επιχειρούσαν μαζί με ακόμη 23 συναδέλφους τους. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αθερινόλακκου, παρελήφθησαν άμεσα και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

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