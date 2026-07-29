Γεωτεχνικοί: Πώς μια επιδημία 12 μηνών έγινε "αιφνίδιο γεγονός" για το ΥΠΑΑΤ;

Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις διοικητικές πρακτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εγείρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), με αφορμή μια νέα διαδικασία απευθείας ανάθεσης ύψους 423.522,00 ευρώ.

Η σύμβαση, που αφορά τη λειτουργική ανακαίνιση του κτιρίου του πρώην ΕΘΙΑΓΕ στο Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών, δικαιολογείται από τη διοίκηση ως «κατεπείγουσα ανάγκη» λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ωστόσο, η δημόσια παραδοχή ότι η επιζωοτία διαρκεί ήδη περισσότερο από δώδεκα μήνες έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έννοια του «αιφνίδιου και απρόβλεπτου» γεγονότος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συστηματική χρήση εξαιρετικών διαδικασιών για την κάλυψη πάγιων αναγκών, προκαλώντας αντιδράσεις για τη διαφάνεια και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση στο Υπουργείο.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Η ΠΟΓΕΔΥ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη νέα διαδικασία απευθείας ανάθεσης που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικής αξίας 423.522,00 ευρώ, με αντικείμενο τη λειτουργική ανακαίνιση του κτιρίου του πρώην ΕΘΙΑΓΕ στο Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Στην αιτιολόγηση της διαδικασίας γίνεται εκτενής επίκληση του κατεπείγοντος λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και της ανάγκης ενίσχυσης των κτηνιατρικών εργαστηρίων. Ωστόσο, το ίδιο το κείμενο της διοίκησης αναγνωρίζει ότι η επιδημία διαρκεί περισσότερο από δώδεκα μήνες, ενώ γίνεται αναφορά και σε ευρωπαϊκή εκτελεστική απόφαση που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη παρουσία της νόσου.

Γεννάται, επομένως, ένα εύλογο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένα πρόβλημα που υφίσταται επί περισσότερο από έναν χρόνο να αντιμετωπίζεται σήμερα ως αιφνίδιο και απρόβλεπτο κατεπείγον γεγονός, ώστε να δικαιολογείται η προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης;

Η αντιμετώπιση μιας παρατεταμένης επιζωοτίας απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, προγραμματισμό έργων, εξασφάλιση πιστώσεων και διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης. Η επίκληση του κατεπείγοντος δεν μπορεί να υποκαθιστά τον διοικητικό προγραμματισμό ούτε να μετατρέπεται σε πάγια πρακτική για την παράκαμψη των συνήθων διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης ότι στο κείμενο της τεκμηρίωσης αναφέρεται πως, λόγω του επείγοντος, δεν κατέστη δυνατή η πλήρης τεχνική ωρίμανση του έργου και επελέγη η σύνταξη περιορισμένων τεχνικών προδιαγραφών αντί πλήρους τεχνικής μελέτης. Η επιλογή αυτή μπορεί να δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα ως προς τον επαρκή προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου, των ποσοτήτων και της κοστολόγησης ενός έργου σημαντικού οικονομικού αντικειμένου.

Η ΠΟΓΕΔΥ θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη ενίσχυσης των κτηνιατρικών εργαστηρίων και των δημόσιων δομών που καλούνται να αντιμετωπίσουν σοβαρές ζωονόσους, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ο αφθώδης πυρετός. Η ενίσχυση αυτή, όμως, πρέπει να πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, επαρκή τεχνική προετοιμασία, σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης και με διαδικασίες που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και την ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Η προστασία της δημόσιας υγείας, του ζωικού κεφαλαίου και της αγροτικής παραγωγής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το ίδιο, όμως, αποτελεί και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η ΠΟΓΕΔΥ καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να δώσει σαφείς απαντήσεις:



• Γιατί δεν προγραμματίστηκαν εγκαίρως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, αφού η επιζωοτία εξελίσσεται επί περισσότερο από ένα έτος;



• Γιατί επιλέχθηκε διαδικασία απευθείας ανάθεσης αντί ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας;



• Ποια είναι τα στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι οι συνθήκες ήταν πράγματι απρόβλεπτες και όχι αποτέλεσμα διοικητικής καθυστέρησης;

Η ΠΟΓΕΔΥ θα συνεχίσει να παρακολουθεί κάθε διαδικασία που αφορά τη διαχείριση δημόσιων πόρων και θα παρεμβαίνει όπου διαπιστώνει πρακτικές που εγείρουν ζητήματα διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και αποτελεσματικής προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.







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