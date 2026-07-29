Μπαράζ διασώσεων μεταναστών νότια της Κρήτης – Νέο περιστατικό ανοιχτά της Ιεράπετρας

Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (28.07) οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 167 μετανάστες να διασώζονται από λέμβους στις οποίες επέβαιναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα ένα περιστατικό με 68 αλλοδαπούς νότια της Ιεράπετρας, με τις Λιμενικές Αρχές να επιχειρούν για τη διάσωση των αλλοδαπών και την μεταφορά τους, πιθανότατα στο λιμάνι της περιοχής.

Στο μεταξύ, άφιξη 38 μεταναστών από το Σουδάν καταγράφηκε το πρωί στο σημείο προσωρινής φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στον χώρο του ψυγείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 38 υπηκόους Σουδάν, ανάμεσά τους μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον χώρο μετά τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Όσον αφορά τις χθεσινές επιχειρήσεις:

Η πρώτη και μεγαλύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), όταν εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με περίπου 93 άτομα. Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφη του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 38 μετανάστες. Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου τους παρασχέθηκε η προβλεπόμενη φροντίδα.

Η τρίτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νότια της Γαύδου, όπου σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε 36 ακόμη άτομα που επέβαιναν σε λέμβο. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Οι τρεις επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα θαλάσσια ταξίδια.

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