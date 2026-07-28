Ηράκλειο: Παρέμβαση της Περιφέρειας μέσω του Ράδιο Κρήτη για τις «τυφλές» παρακάμψεις στα Πεζά

Μεγάλη ταλαιπωρία και εκνευρισμό αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που επιστρέφουν από τη νότια Κρήτη, εξαιτίας της πλήρους απουσίας οδικής σήμανσης στις προσωρινές παρακάμψεις που έχουν δημιουργηθεί για τα έργα στο ύψος των Πεζών.

Το πρόβλημα εντοπίζεται έντονα για όσους κινούνται προς το Ηράκλειο από περιοχές όπως η Βιάννος, το Αρκαλοχώρι, το Καστέλι και τα γύρω χωριά. Οι οδηγοί εισέρχονται υποχρεωτικά μέσα στα Πεζά, ωστόσο εκεί διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει καμία πινακίδα που να τους καθοδηγεί για το πώς θα βγουν ξανά στον κεντρικό εθνικό δρόμο.

Η κατάσταση αυτή μαρτυρά προχειρότητα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους ντόπιους αλλά κυρίως στους τουρίστες και τους επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το οδικό δίκτυο και εγκλωβίζονται στους επαρχιακούς δρόμους. Λόγω της έλλειψης κατευθυντήριων πινακίδων στην παράκαμψη, χάνουν την πορεία τους και καταλήγουν μαζικά έξω από το Δημαρχείο Αρχανών-Αστερουσίων, προσπαθώντας να κάνουν αναστροφή ή να βρουν διέξοδο.

Παρέμβαση από την Περιφέρεια Κρήτης

Το ζήτημα αναμένεται πάντως να διευθετηθεί άμεσα μετά από τις σχετικές καταγγελίες. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, αναγνώρισε το πρόβλημα και τόνισε ότι έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τον εργολάβο του έργου. Όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος, θα υπάρξει άμεσα ειδική μέριμνα ώστε να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση που θα καθοδηγεί με ασφάλεια τους οδηγούς ενώ θα γίνει και παρέμβαση για τη διαπλάτυνση του δρόμου για να κάνουν ελιγμό με ασφάλεια φορτηγά και νταλίκες διασχίζοντας το κυκλικό.

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