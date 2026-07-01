Το έργο της επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα μεγάλων σχεδίων και μακρινών στρατηγικών στόχων. Κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο ένας τόπος διαχειρίζεται τους πόρους του. Στην Κρήτη, όπου το νερό βρίσκεται όλο και πιο ψηλά στην ατζέντα, αυτή η συζήτηση αποκτά άμεσο και πρακτικό περιεχόμενο.

Ο Δήμος Ηρακλείου απαντά σε αυτή την ανάγκη μέσα από το έργο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων μέσω της Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν αφορά μόνο τη διαχείριση του νερού. Αφορά την παραγωγή, το περιβάλλον, την ανθεκτικότητα της πόλης και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα φέρει την κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού κοντά στο 100%, ώστε να μην χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Η ποσότητα διαθέσιμου νερού θα αυξηθεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα την ημέρα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνων και αμπελώνων, συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και για το αστικό πράσινο της πόλης.

Περίπου το 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Κρήτη αφορά την άρδευση. Η ύδρευση, δηλαδή η οικιακή και τουριστική χρήση, αντιστοιχεί περίπου στο 15%. Παράλληλα, το 70% των αναγκών καλύπτεται από υπόγεια ύδατα, γεωτρήσεις και πηγές, αυξάνοντας την πίεση στους υδατικούς πόρους.

Μάλιστα, το καλοκαίρι φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται ταυτόχρονα στην αγροτική παραγωγή, στην καθημερινή κατανάλωση και στον τουρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, η επαναχρησιμοποίηση νερού δεν είναι συμπληρωματική λύση. Είναι στρατηγική απάντηση σε ένα πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα της Κρήτης.

Η βασική ιδέα είναι απλή. Ένας πόρος που μέχρι σήμερα χανόταν μπορεί να επιστρέψει στην τοπική οικονομία. Τα αστικά λύματα, μετά την κατάλληλη επεξεργασία, παύουν να αντιμετωπίζονται μόνο ως απόβλητο. Μετατρέπεται σε νερό για άρδευση, εργαλείο στήριξης της παραγωγής και παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτό ακριβώς κάνει το έργο του Ηρακλείου παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Δεν δημιουργεί απλώς μια τεχνική υποδομή. Δημιουργεί έναν νέο κύκλο αξιοποίησης, όπου η πόλη μειώνει την απώλεια πόρων, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και ενισχύει τη βιώσιμη λειτουργία της.



Η βιώσιμη ανάπτυξη, όμως, απαιτεί και στοχευμένες συνεργασίες . Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δώσει σε τέτοιες παρεμβάσεις την τεχνική επάρκεια και τη συνέχεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Thalis, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμμετέχει ως εξειδικευμένος και καινοτόμος εταίρος.

Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου αφορά και άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες. Η αναφορά αυτή δείχνει μια ευρύτερη κατεύθυνση για την πόλη, με συνεργασίες σε πεδία που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το περιβάλλον.



Το Ηράκλειο δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Στην περίπτωση του νερού, αυτό σημαίνει να μη χάνεται ό,τι μπορεί να επιστρέψει ως αξία για τον τόπο.







