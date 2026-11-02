Κοινή εκδρομή των ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου στο Οροπέδιο Λασιθίου

Με τη συμμετοχή 90 μελών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, η κοινή ημερήσια εκδρομή των ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με προορισμό το Οροπέδιο Λασιθίου.

Η εκδρομή αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία συνάντησης των μελών των δύο ΚΑΠΗ, που είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν στιγμές ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει εκκλησιασμό στους Αγίους Αναργύρους, προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κρουσταλλένιας, γεύμα στους Μύλους, καθώς και επισκέψεις στην Παναγία Κερά και στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεογεννήτορος στον Μοχό. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με στάση στη Χερσόνησο για καφέ, πριν από την επιστροφή των εκδρομέων στη βάση τους.

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Τα 90 μέλη συνοδεύονταν από τις υπαλλήλους του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου, Ελένη Μαραυγάκη, Μαρία Τσιάγγα, Ελένη Παπαδάκη και Μαρία Μακράκη, οι οποίες με την υπεύθυνη και ουσιαστική παρουσία τους, συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

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Η κοινή αυτή πρωτοβουλία των δύο ΚΑΠΗ είχε ιδιαίτερη αξία, καθώς έφερε κοντά τα μέλη τους, δίνοντας την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν νέες κοινές αναμνήσεις.

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Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και δίνουν στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή, δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και ουσιαστική ανθρώπινη επαφή.

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