Βραβεία ΠΣΑΠΠ 2026: Ο Μάρκο Νίκολιτς κορυφαίος προπονητής της χρονιάς -Συγκλονιστικό μήνυμα από τον Χατζηγιοβάνη

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής του 2026 όπως ψηφίστηκε από τα μέλη του ΠΣΑΠΠ.







Ο Σέρβος τεχνικός οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League 1 και ήταν στην τελετή του ΠΣΑΠΠ για τα παραλάβει το βραβείο του.







Στην τριάδα ήταν ο Χρήστος Κόντης και ο Νίκος Παπαδόπουλος.

«Ευχαριστώ πολύ όλους για το βραβείο. Είναι σπέσιαλ βραβείο για μένα, γιατί προέρχεται από άλλους προπονητές και άλλους παίκτες. Θέλω να το αφιερώσω στους παίκτες μου, γιατί αυτοί ευθύνονται για αυτό το βραβείο. Στο σταφ μου, τον πρόεδρο της ομάδας, αλλά και όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Φυσικά και στην οικογένειά μου, που βρίσκεται στο σπίτι και παρακολουθεί αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης τιμήθηκε στην ετήσια Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, για την κοινωνική του προσφορά, καθώς είχε προχωρήσει σε δωρεά ύψους 12.500 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της επέμβασης του μικρού Δημήτρη, ο οποίος πάλευε με τον καρκίνο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις αρκετές φιλανθρωπικές δράσεις του διεθνούς εξτρέμ του ΟΦΗ. Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο Χατζηγιοβάνης δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, μεταφέροντας έντονα συναισθήματα σε όσους παρακολουθούσαν την εκδήλωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χατζηγιοβάνης:

«Έχω λίγο άγχος. Μου είναι δύσκολη στιγμή. Κρατιέμαι να μην συγκινηθώ. Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ γι’ αυτή την τμή. Δεν το έκανα για να προβληθώ, ήθελα να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει. Όταν έμαθε την ιστορία του Όθωνα – Δημήτρη, ήθελα να τον βοηθήσω να έχει δεύτερη ευκαιρία.

Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, ήμουν σε επαφή με τη μητέρα του, ήλπιζα να τα καταφέρει. Όσα μαθαίνω τις τελευταίες ημέρες με στεναχωρούν και με προβληματίζουν βαθιά. Αν κάτι κρατάω μια είναι να είμαστε βέβαιοι ότι η βοήθειά μας φτάνει εκεί που πρέπει, αλλά να μην κλείνουμε την καρδιά μας. Και αύριο θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται τη βοήθειά μας.

Μια οικογένεια που θα περνάει δύσκολα. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάζουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Σκέφτομαι όλους όσους προσφέρουν αθόρυβα, θα ήθελα το χειροκρότημα να φτάσει σε αυτούς που βοηθούν αθόρυβα. Το καλό πάντα νικά και θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ».